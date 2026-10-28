«Είναι μια μάζα από σιδερικά -Σαν να είχαν τοποθετήσει βόμβα» -Επιβάτες περιγράφει τις στιγμές μετά τη σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία - iefimerida.gr

Την δική του μαρτυρία για το σοκαριστικό δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, δίνει επιβάτης ενός εξ αυτών.



Ο 46χρονος Σεμπαστιάν Ερέρο επέβαινε στο έβδομο βαγόνι του τρένου Iryo, το οποίο αναχώρησε από τη Μαδρίτη στις 07:54 με προορισμό τη Σεβίλλη.

Μιλώντας στην Εl Pais, περιέγραψε πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία. «Ταξίδευα με το Iryo των 07:54 προς τη Σεβίλλη, καθώς εργάζομαι μεταξύ Σεβίλλης και Μαδρίτης. Ήμουν τυχερός που βρισκόμουν στο έβδομο βαγόνι, κοντά στο μπροστινό μέρος του τρένου. Στις 08:39 σταματήσαμε και, επειδή ταξιδεύω συχνά με τρένο, μου φάνηκε φυσιολογικό. Σκέφτηκα: ‘Άλλη μία διακοπή ρεύματος ή κάποια στάση λόγω τεχνικού προβλήματος’. Όμως, στις 08:51 ή 08:52, ξαφνικά, ενώ καθόμασταν στις θέσεις μας, εκσφενδονίστηκα πάνω στα καθίσματα που βρίσκονταν απέναντί μου. Η σύγκρουση ήταν τρομακτικά ισχυρή, πραγματικά τρομακτική».

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Ο Σεμπαστιάν υπολογίζει ότι, όταν το τρένο AVE συγκρούστηκε με το Iryo, βρέθηκε «για τέσσερα ή πέντε δευτερόλεπτα στον αέρα», τα οποία του φάνηκαν «σαν μια ολόκληρη ζωή».

«Από τα εννέα βαγόνια, τα τέσσερα ή πέντε πρώτα έχουν εκτροχιαστεί. Υπάρχουν πέντε βαγόνια του AVE στο σημείο όπου κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται τα βαγόνια του Iryo», περιέγραψε, μιλώντας στην El Pais ο Σεμπαστιάν από το σημείο του δυστυχήματος.

«Είναι μια μάζα από σιδερικά -Σαν να είχαν τοποθετήσει βόμβα»

«Από τρία βαγόνια του Iryo, τα τρία τελευταία, δεν σταματούν να βγάζουν ανθρώπους και να τους σκεπάζουν με σεντόνια. Νεκρούς. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Σε αυτά τα τρία βαγόνια δυσκολεύομαι πολύ να πιστέψω ότι υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι. Είναι μια μάζα από σιδερικά. Είναι σαν να είχαν τοποθετήσει βόμβα» πρόσθεσε.

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Περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν της σύγκρουσης, δήλωσε: «Όταν πέσαμε, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι με σπασμένες μύτες και σπασμένα χέρια. Άρχισαν να εμφανίζονται καπνοί παντού». Αμέσως, ένας αστυνομικός με πολιτικά άρχισε να συντονίζει την εκκένωση του τρένου, φωνάζοντας: «Ανοίξτε τις πόρτες και βγείτε όλοι από εδώ!».

Αφού κατέβηκαν το πρανές, οι επιβάτες πέρασαν από την περίφραξη ενός μικρού κτήματος, όπου περίμεναν την άφιξη της Πολιτοφυλακής, της Πυροσβεστικής και τριών ελικοπτέρων.

Ο Σεμπαστιάν εξακολουθεί να μην μπορεί να καταλάβει πώς συνέβη το δυστύχημα. «Είναι μια απολύτως ευθεία γραμμή. Δεν μπορείς να εξηγήσεις πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιηθεί κάποιος εγκαίρως. Δεν το καταλαβαίνω».