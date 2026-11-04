Σύγκρουση στο βρετανικό κοινοβούλιο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Όχι» της κυβέρνησης σε αλλαγή νόμου, διακομματικές πιέσεις για επιστροφή - iefimerida.gr

Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή των Λόρδων το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με την κυβέρνηση να κλείνει την πόρτα σε οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή και βουλετές από σχεδόν όλα τα κόμματα να ζητούν μόνιμη επιστροφή στην ΑΘήνα.

Τα Γλυπτά εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο, με λίγες μόνο εξαιρέσεις, απαγορεύεται από τον νόμο να αποχωρίζεται αντικείμενα των συλλογών του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υφυπουργός Πολιτισμού Fiona Twycross ρωτήθηκε σχετικά και απάντησε: «Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να αλλάξει τον νόμο ή να εισαγάγει νομοθεσία που θα επέτρεπε τη μόνιμη επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Ο Τζορτζ Όζμπορν, πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, έχει εκφραστεί θετικά εδώ και καιρό ως προς την επίλυση του ζητήματος, που αποτελεί πηγή τριβής μεταξύ της ελληνικής και της βρετανικής πλευράς εδώ και σχεδόν δύο αιώνες.

Το θέμα έφερε στο προσκήνιο ο ανεξάρτητος κόμης του Κλάνκαρτι, ζητώντας την Τρίτη να μάθει αν έχουν εξεταστεί προτάσεις για την οριστική επανένωση των Γλυπτών.

«Εάν είχαν κλαπεί κοσμήματα του Στέμματος, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι με συμφωνία δανεισμού»

Υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό ή εθνικό, αλλά και «αισθητικό», και έθεσε ένα εύγλωττο ερώτημα: «Εάν η “Γκουερνίκα” του Πικάσο κοβόταν σε κομμάτια και εκτίθετο σε διαφορετικά μουσεία, θα ξεσηκωνόταν τεράστια κατακραυγή για την επανένωσή τους. Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο και το αριστούργημα του Φειδία;» Πρότεινε μάλιστα μια περιορισμένη τροποποίηση του νόμου, ώστε να μπορεί το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο να αποφασίσει για την οριστική επιστροφή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιχμηρή ήταν και η παρέμβαση της Εργατικής βαρόνης Τσακραμπάρτι, πρώην γενικής εισαγγελέως, η οποία αμφισβήτησε τη λογική του δανεισμού: «Εάν κάποιος είχε αρπάξει ορισμένα από τα Κοσμήματα του Στέμματος, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν τόσο ευχαριστημένοι με μια συμφωνία δανεισμού».

Υπέρ της ελληνικής θέσης τάχθηκε και η βαρόνη Τζόουνς των Πρασίνων, πρώην αρχαιολόγος, που επισήμανε ότι τα Γλυπτά αποκτήθηκαν από τις οθωμανικές αρχές και όχι από το ελληνικό κράτος. «Έχω επισκεφθεί τον Παρθενώνα και υπάρχουν ορισμένα εμφανώς γυμνά σημεία, όπου θα έπρεπε να βρίσκονται τα Γλυπτά», ανέφερε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η Φιλελεύθερη Δημοκράτισσα βαρόνη Χουσεΐν-Ετζέ, η οποία υπενθύμισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή εδώ και δεκαετίες και ότι έχει χτίσει ειδικά το Μουσείο της Ακρόπολης για να τα φιλοξενήσει κοντά στον αρχικό τους χώρο. Παρατήρησε επίσης ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει πολλά αντικείμενα στις αποθήκες του, τα οποία θα μπορούσαν να εκτεθούν στη θέση των Γλυπτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνάδελφός της, λόρδος Άντινγκτον, ρώτησε αν η κυβέρνηση θα διέθετε κοινοβουλευτικό χρόνο για νομοθετική αλλαγή σε περίπτωση συμφωνίας με την Ελλάδα, και η υφυπουργός απάντησε ότι δεν υπάρχει ακόμη τέτοια συμφωνία.

Αντίθετη στάση τήρησε ο Συντηρητικός υποκόμης Χέιλσαμ, προειδοποιώντας ότι η επιστροφή θα δημιουργούσε «ένα εξαιρετικά ατυχές προηγούμενο», καθώς τα βρετανικά μουσεία διαθέτουν πλήθος αντικειμένων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, «συχνά υπό μάλλον αμφίβολες συνθήκες».

Η Τουάικρος, από την πλευρά της, υπενθύμισε ότι ο νόμος του 1963 απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να αποχωρίζεται οριστικά αντικείμενα των συλλογών του, με περιορισμένες εξαιρέσεις, και τόνισε ότι το Μουσείο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, αλλά δεσμεύεται από το ισχύον πλαίσιο.

Η κυβέρνηση παραπέμπει στις διαπραγματεύσεις του προέδρου του Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, για μια συμφωνία μακροχρόνιου δανεισμού, με πρότυπο την Ταπισερί της Μπαγιέ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άρνηση της κυβέρνησης έχει και πολιτικό βάρος, καθώς ο πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, είχε στο παρελθόν υποστηρίξει την επιστροφή χωρίς όρους και είχε συμμετάσχει σε πρωτοβουλία τροποποίησης του νόμου του 1963.