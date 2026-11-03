Βίντεο: Η σοκαριστική στιγμή της σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων στο Νεπάλ, κοντά στο Έβερεστ -Ένας νεκρός και δύο τραυματίες - iefimerida.gr

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στην περιοχή του όρους Έβερεστ, στο Νεπάλ, την Τρίτη, την ώρα που επιχειρούσαν να προσγειωθούν.

Σύμφωνα με τις αρχές, νεκρός είναι ένας 47χρονος υπήκοος Ινδίας, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ένας Νεοζηλανδός υπήκοος και ένας Νεπαλέζος πιλότος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι επέβαιναν συνολικά στα δύο ελικόπτερα.

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Η σοκαριστική στιγμή της σύγκρουσης

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει περισσότερους από 12 ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο, καθώς τα δύο αεροσκάφη πέφτουν στο έδαφος μετά τη σύγκρουσή τους κοντά στον καταυλισμό βάσης της υψηλότερης κορυφής του κόσμου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο χωριό Φερίτσε, σε υψόμετρο περίπου 4.200 μέτρων.

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Οι δυσκολίες στην περιοχή του Έβερεστ

Η ευρύτερη περιοχή του Έβερεστ παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στις μετακινήσεις, καθώς δεν υπάρχουν οδικές συνδέσεις. Τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται συχνά για την απομάκρυνση ορειβατών, πεζοπόρων και οδηγών βουνού που αναγκάζονται να διακόψουν την πορεία τους λόγω ασθένειας ή εξάντλησης.

Παράλληλα, οι θερμοκρασίες στην περιοχή παραμένουν σταθερά κάτω από το μηδέν.