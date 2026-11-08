Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από το μακελειό στην Πολωνία: «Έπεσαν πάνω από 30 πυροβολισμοί, έτρεχαν όλοι να σωθούν, πανικός» - iefimerida.gr

Φρουρούμενος και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 25χρονος που σκόρπισε τον θάνατο στην πόλη της Κρακοβίας, στην Πολωνία.

Προς το παρόν δεν είναι σε θέση να ανακριθεί ώστε να του απαγγελθούν κατηγορίες για το μακελειό που προκάλεσε.

Χθες, στις 3 το μεσημέρι περίπου, εμφανίστηκε με το αυτοκίνητό του στην ιστορική πλατεία Rynek Główny, όταν άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως ανθρώπους που βρίσκονταν στον δρόμο.

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Στη συνέχεια, κινήθηκε σε διαφορετικά σημεία της πλατείας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν κι άλλα θύματα. Το αυτοκίνητό του ενεπλάκη σε σύγκρουση στην περιοχή των οδών Dietla και Stradomska, όπου ο δράστης βγήκε από το όχημα και πυροβόλησε και εναντίον αστυνομικών. Οι δυνάμεις της Αστυνομίας ανταπέδωσαν τα πυρά, τον τραυμάτισαν και τελικά τον ακινητοποίησαν.

Συνολικά έξι άτομα σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν. Όλοι σχεδόν οι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ο 25χρονος Μίχα Οστρίσνκι τα ξημερώματα είχε δολοφονήσει στο σπίτι του και τους γονείς του μαζί με την αδελφή του...

Τελικά τον σταμάτησε ένας αστυνομικός, ο οποίος και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, ο 25χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και είχε στην κατοχή του όπλο στρατιωτικού τύπου, πιθανότατα τύπου AR-15, καθώς και επιπλέον όπλα και πυρομαχικά στο αυτοκίνητό του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για επιρροή από ακροδεξιά και υπερεθνικιστική ιδεολογία, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί οριστικά το κίνητρο. Η εισαγγελία προσανατολίζεται στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης ως τρομοκρατικής ενέργειας.

«Τριάντα ή και περισσότεροι πυροβολισμοί»

Ο Βιτόλντ Νουκ, αυτόπτης μάρτυρας, όταν άκουσε τους πρώτους πυροβολισμούς είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι.

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«Ήταν λίγο μετά τις τρεις, όταν ξαφνικά ακούσαμε παράξενους ήχους. Έναν, δύο. Και αμέσως μετά, δεκαπέντε ή είκοσι, ίσως και τριάντα. Κατά την εκτίμησή μου, ήταν τριάντα ή και περισσότεροι. Και μάλιστα κάπως σε ριπές», περιέγραψε.

«Βλέπαμε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, να σκοντάφτουν, ορισμένους να πέφτουν στο έδαφος». Ακόμη και οι άμαξες με τα άλογα που βρίσκονταν στην περιοχή άρχισαν να απομακρύνονται έντρομες από το σημείο.

Ο Φίλιπ Βλόνταρζ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία μαζί με έναν φίλο του, κοντά σε ένα μπαρ, όταν άκουσε τους πρώτους πυροβολισμούς. Όπως περιγράφει, αρχικά δεν κατάλαβε ότι επρόκειτο για πραγματικά πυρά.

«Περπατούσαμε στην πλατεία, κοντά σε ένα μπαρ, και ξαφνικά άρχισαν οι πυροβολισμοί. Νόμιζα ότι ήταν κάποια πυροτεχνήματα. Ξαφνικά όλοι οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Τότε εγώ και ο φίλος μου μπήκαμε γρήγορα στο μπαρ».

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Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τρομακτική όταν το αυτοκίνητο του δράστη πέρασε κοντά από το σημείο όπου είχαν καταφύγει.

«Μετά από μερικά δευτερόλεπτα άρχισε πάλι να πυροβολεί και ξαφνικά είδαμε το αυτοκίνητο να περνάει δίπλα μας και να σταματάει. Από το παράθυρο βλέπαμε ότι πυροβολούσε από το αυτοκίνητο εναντίον ανθρώπων εκεί, στην πλατεία. Μόλις το είδαμε, φύγαμε πολύ γρήγορα».

«Ήταν σαν να έπεσε ένα λιοντάρι στη σαβάνα»

Ο Κόνραντ, ο οποίος βρισκόταν κοντά σε κινηματογράφο, περιγράφει τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι οι ήχοι που άκουγε δεν ήταν συνηθισμένοι.

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«Περπατούσα, στο ύψος του κινηματογράφου Pod Baranami, δίπλα στο αστυνομικό τμήμα της κεντρικής πλατείας. Ξαφνικά άρχισα να ακούω πυροβολισμούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κροτίδα. Όμως οι πυροβολισμοί είχαν ρυθμό, επαναλαμβάνονταν και ήταν βαθιοί. Ξαφνικά γύρισα και ήταν σαν να έπεσε ένα λιοντάρι στη σαβάνα. Όλοι άρχισαν να τρέχουν, οι άνθρωποι έπεφταν. Και ξαφνικά είδα ένα μαύρο αυτοκίνητο να περνάει δίπλα από τις άμαξες. Το άλογο και ο αμαξάς τινάχτηκαν προς τα πάνω. Είδα πυροβολισμούς να βγαίνουν από το παράθυρο του οδηγού και καπνό».

Ο ίδιος κατέφυγε τελικά στο αστυνομικό τμήμα, όπου βρήκε πολλούς ανθρώπους να έχουν αναζητήσει προστασία.

«Μπήκα μέσα και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι κρυμμένοι στο πάτωμα. Κανείς τους δεν μιλούσε πολωνικά, ήταν όλοι τουρίστες».

«Έβγαζαν τις μπλούζες τους για να σταματήσουν την αιμορραγία»

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η περιγραφή ενός ακόμη αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρέθηκε κοντά στη διασταύρωση όπου συνεχίστηκε η ένοπλη επίθεση.

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«Είδαμε ένα πλήθος ανθρώπων. Δύο άτομα ήταν πεσμένα στη διασταύρωση, δίπλα σε αυτοκίνητα. Ένα από τα αυτοκίνητα είχε τρύπα από σφαίρα στο μπροστινό παρμπρίζ και μέσα βρίσκονταν δύο άνθρωποι».

Εκείνο, ωστόσο, που τον συγκλόνισε περισσότερο δεν ήταν μόνο η εικόνα των τραυματιών, αλλά η αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονταν γύρω τους.

«Αυτό που μας συγκλόνισε περισσότερο ήταν οι πολίτες που έτρεχαν να βοηθήσουν. Οι περαστικοί εξακολουθούσαν να προσφέρουν βοήθεια. Οι άνθρωποι έβγαζαν τις μπλούζες τους για να σταματήσουν την αιμορραγία των τραυματιών που βρίσκονταν στο έδαφος. Ήταν συγκλονιστικό».

Την εμπειρία της περιέγραψε στην ιστοσελίδα Onet και μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή μαζί με φίλες της. Η παρέα περπατούσε κοντά στο μνημείο του Άνταμ Μιτσκιέβιτς, όταν άκουσε τους πρώτους κρότους.

«Ακούσαμε δυνατούς κρότους. Έμοιαζαν κάπως σαν να είχε κάποιος ανάψει κροτίδες. Ξαφνικά ένα κύμα ανθρώπων άρχισε να τρέχει προς την είσοδο. Μας παρέσυρε ο πανικός και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς».

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Οι γυναίκες κατάφεραν να βρουν καταφύγιο στο εστιατόριο Wierzynek, όπου το προσωπικό έκλεισε τις πόρτες για να προστατεύσει τους πελάτες.

«Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούσαν να περπατούν στην πλατεία σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Εμείς δεν γνωρίζαμε ακόμη τι είχε πραγματικά συμβεί».