Συγκλονιστική διάσωση στο Νιού Τζέρσεϊ: Αστυνομικοί σώζουν οδηγό από φλεγόμενο αυτοκίνητο -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

﻿Δραματικές εικόνες από κάμερα καταγράφουν τη συγκλονιστική στιγμή που δύο αστυνομικοί στο Νιου Τζέρσεϊ έσωσαν έναν 26χρονο οδηγό, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητό του τυλιχτεί ολοκληρωτικά στις φλόγες.

Ο Safwan Islam έχασε τις αισθήσεις του ύστερα από ένα αιφνίδιο ιατρικό επεισόδιο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο, στην Οδό 27 κοντά στο Franklin Township στο Νιού Τζέρσεϊ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκλονιστική διάσωση στο Νιού Τζέρσεϊ

Η ζωή του σώθηκε χάρη στη λειτουργία «Call After Severe Crash» του iPhone του, η οποία κάλεσε αυτόματα το 911 μετά από αντίστροφη μέτρηση 20 δευτερολέπτων. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί Yash Shroff και Thomas Sites έφτασαν στο σημείο, αντικρίζοντας το αυτοκίνητο να έχει ήδη τυλιχτεί στις φλόγες και τον οδηγό αναίσθητο στη θέση του, σημειώνει η SUN στο ρεπορτάζ της.

Χωρίς να διστάσουν, οι δύο αστυνομικοί έτρεξαν προς το όχημα, παρά τον πυκνό καπνό και τη θερμότητα. Έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και κατάφεραν να τραβήξουν τον Islam έξω και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τη φωτιά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναρρώνει ο 26χρονος οδηγός

«Αυτό είναι πραγματικά ένα θαύμα -ένα θαύμα της Ημέρας των Ευχαριστιών», ανέφερε η αστυνομία του South Brunswick σε δήλωσή της. «Οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν ηρωικές. Οι φλόγες πηδούσαν στα πόδια τους την ώρα της διάσωσης».

Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη και στον αυχένα. Σήμερα βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει, έχοντας πλήρη συνείδηση της τεράστιας τύχης του. Ο πατέρας του, Naushad Islam, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους διασώστες, λέγοντας: «Δεν έχω λόγια. Για αυτούς μπορεί να είναι απλώς μέρος της δουλειάς τους, αλλά για εμάς σημαίνει ότι ο γιος μας επέστρεψε στην οικογένεια».