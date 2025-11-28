Συγκίνηση για τη θρυλική χελώνα Gramma που έφυγε από τη ζωή στα 141 της χρόνια - iefimerida.gr

Η Gramma, μία από τις πιο αγαπητές χελώνες των Γκαλαπάγκος και «κάτοικος» του ζωολογικού κήπου για σχεδόν εκατό χρόνια, πέθανε σε ηλικία περίπου 141 ετών.

Η ομάδα ειδικών του πάρκου προχώρησε στη «δύσκολη» απόφαση να την αποχαιρετήσει, καθώς η κατάστασή της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από χρόνιες οστικές παθήσεις, όπως ανέφερε το ίδρυμα σε ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα στις 20 Νοεμβρίου 2025.

