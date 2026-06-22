Βούρκωσε ο Στάρμερ ανακοινώνοντας την παραίτησή του -Έσπασε η φωνή του [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, εν μέσω έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ύστερα από δύο χρόνια στο κορυφαίο αξίωμα.

Ο Στάρμερ, αφού επέστρεψε σήμερα στο Νο 10, μετά από ένα Σαββατοκύριακο στο Τσέκερς, δήλωσε σήμερα ότι παραιτείται, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του από τον Άντι Μπέρναμ.

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Βγαίνοντας στο πόντιουμ στην οδό Ντάουνινγκ Νο 10, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός προχώρησε στις δηλώσεις σχετικά με την παραίτησή του.

Mε σπασμένη φωνή ο Στάρμερ, μίλησε για τη σύζυγο και τα παιδιά του

Συγκινημένος, αφού εξήρε το κυβερνητικό έργο, αναφέρθηκε και στη στήριξη της οικογένειάς του.

Ευχαρίστησε τη σύζυγό του, τον «βράχο» του όπως την αποκάλεσε.



Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, με τη σύζυγό του Βικτόρια έξω από το νούμερο 10 της οδού Ντάουνινγκ / Φωτογραφία: AP

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Είπε χαρακτηριστικά: «Όταν αποχωρήσω από τη σημαντικότερη θέση της χώρας, θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στο πιο σημαντικό καθήκον, να είμαι ο καλύτερος σύζυγος που μπορώ για τη φανταστική σύζυγό μου Βικ (σ.σ.: Βικτόρια), η οποία υπήρξε ο βράχος μου τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αγκαλιάζει τη σύζυγό του Βικτόρια / AP

Και συνέχισε αναφερόμενος στα παιδιά του και στον ρόλο του ως πατέρας: «Και να είμαι ο καλύτερος πατέρας που μπορώ για τα όμορφα παιδιά μου, που είναι η υπερηφάνεια και η χαρά μου».

Ο Στάρμερ, με σπασμένη φωνή, ευχαρίστησε επίσης «όλους εκείνους τους φίλους και συναδέλφους που στάθηκαν στο πλευρό μου τα τελευταία έξι χρόνια, για την απίστευτη αφοσίωση, την προσφορά και την υποστήριξή τους».

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O Kιρ Στάρμερ / Φωτογραφία: AP

«Θέλω να ευχαριστήσω το εξαιρετικό προσωπικό της Νο 10 και την εκπληκτική Δημόσια Διοίκηση της χώρας μας, που αφιερώνουν τη ζωή τους στη δημόσια υπηρεσία», προσθέτει.



«Θα παραιτηθώ από επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το Κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό σε διάστημα 10 ετών.

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Λιγότερα από δύο χρόνια μετά τη μεγάλη νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2024, ο Στάρμερ δήλωσε πως είναι ξεκάθαρο πως το κόμμα επιθυμεί την αποχώρησή του.

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι στην καλύτερη θέση για να μας οδηγήσω στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματός μου σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι καλόπιστα» είπε, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις που έχει λάβει είχαν στόχο «να βάζω τη χώρα που αγαπώ, πρώτη».

«Θα παραιτηθώ από επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

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Διευκρίνισε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης του κόμματος θα έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο. Ως τότε ο ίδιος θα παραμείνει στην πρωθυπουργία.

Για τρίτη φορά σε τέσσερα χρόνια πρωθυπουργός ανακοινώνει την παραίτησή του όχι επειδή έχασε τις γενικές εκλογές, αλλά επειδή το ίδιο του το κόμμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν καλύτερα χωρίς αυτόν, όπως αναφέρει το BBC.

Η θητεία του ως πρωθυπουργού, στα μάτια πολλών από το δικό του κόμμα, έχει χάσει τη δυναμική της εδώ και μήνες, ενώ και οι ίδιοι του οι υπουργοί έπαψαν να εμφανίζονται στο πλευρό του, ως πολιτικό στήριγμα, αναφέρει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, προμηνύοντας την αποχώρησή του.