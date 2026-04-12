Συγχαρητήρια της Φον ντερ Λάιεν στον Μάγιαρ για την εκλογική του νίκη: «Η Ουγγαρία επανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία» - iefimerida.gr

Συγχαρητήρια της Φον ντερ Λάιεν στον Μάγιαρ για την εκλογική του νίκη: «Η Ουγγαρία επανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία»

Πυρά από την ακροδεξιά δέχεται μεταξύ άλλων και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
H πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν / Φωτογραφία αρχείου: AP / Eraldo Peres
«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε», δηλώνει η πρόεδρος της Κομισιόν, Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν.

«Ελπίζω μόνο ο Πέτερ Μάγιαρ να έχει φορτίσει το κινητό του απόψε, γιατί πρόκειται να γίνει πολύ δημοφιλής», σχολίασε με χιούμορ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,σύμφωνα με τoν Guardian, δίνοντας το στίγμα του φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ουγγαρίας, καθώς η εκλογική επικράτηση του Μάγιαρ, φέρνει χαμόγελα στις Βρυξέλλες.

Η φον ντερ Λάιεν, είναι από τους πρώτους ηγέτες που συγχαίρουν τον Μάγιαρ για τη νίκη του στις εκλογές.

Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη πάντα επέλεγε την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο δυνατή».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ