Διάσημη συγγραφέας αποκάλυψε την πραγματική της ταυτότητα μετά από 23 χρόνια -Εμφανιζόταν με περούκα - iefimerida.gr

Η Φρίντα Μακφάντεν, συγγραφέας του «The Housemaid», αποφάσισε να αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα, βάζοντας τέλος στο μυστήριο που περιέβαλε το πρόσωπό της.

Σε συνέντευξή της στην USA Today, αποκάλυψε ότι το πραγματικό της όνομα είναι Σάρα Κοέν. «Έχω φτάσει σε ένα σημείο στην καριέρα μου όπου έχω κουραστεί αυτό να παραμένει μυστικό. Έχω κουραστεί να συζητά ο κόσμος αν είμαι ένα πραγματικό πρόσωπο ή αν είμαι τρεις άντρες», είπε. «Είμαι ένα πραγματικό πρόσωπο, έχω μια πραγματική ταυτότητα και δεν έχω τίποτα να κρύψω», σημείωσε.

Η διάσημη συγγραφέας είναι γιατρός

Πέρα από τη συγγραφή, η Κοέν εργάζεται ως γιατρός που ειδικεύεται σε διαταραχές του εγκεφάλου, συνδυάζοντας για χρόνια δύο απαιτητικές καριέρες. Για να διατηρήσει την ανωνυμία της, εμφανιζόταν δημόσια με περούκα και γυαλιά, αν και διευκρίνισε ότι τα γυαλιά είναι μέρος της καθημερινότητάς της. Όπως παραδέχθηκε με χιούμορ, η πραγματική της ζωή είναι πολύ πιο «βαρετή» σε σύγκριση με τα όσα συμβαίνουν στα βιβλία της.

Η επιλογή του ψευδωνύμου δεν ήταν τυχαία, καθώς όπως εξήγησε στόχος της ήταν να προστατεύσει την επαγγελματική της ζωή στο νοσοκομείο. «Ο βασικός μου στόχος ήταν να το κρατήσω μυστικό μέχρι να είμαι (έτοιμη να) αποχωρήσω από τη δουλειά μου ως γιατρός, ώστε να μη συμβεί το να το μάθουν ξαφνικά όλοι οι συνάδελφοί μου και να επηρεαστεί η ικανότητά μου να κάνω σωστά τη δουλειά μου», είπε. Ωστόσο, με τον καιρό, η αλήθεια αποκαλύφθηκε, με τους συναδέλφους της να αντιδρούν θετικά και να κρατούν το μυστικό της.

Το μυστήριο γύρω από την ταυτότητά της, πάντως, τροφοδότησε πλήθος θεωριών στο Διαδίκτυο. Σε εμφάνισή της στο podcast της Τζένα Μπους Χάγκερ Open Book podcast, σχολίασε με χιούμορ ορισμένες από αυτές, όπως την άποψη ότι τα βιβλία της γράφονται από Τεχνητή Νοημοσύνη ή ότι η ίδια είναι… τρεις άνδρες. Παρά την επιτυχία της, η συγγραφέας παραδέχθηκε ότι η διατήρηση της ανωνυμίας της τής στέρησε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στο αναγνωστικό της κοινό, καθώς απέφευγε περιοδείες και δημόσιες εμφανίσεις.

Η ισορροπία ανάμεσα στις δύο καριέρες υπήρξε συχνά δύσκολη, με την ίδια να θυμάται περιόδους έντονου άγχους και εξάντλησης. «Υπήρξε μία στιγμή, ήταν στην πραγματικότητα όταν έγραφα το τρίτο βιβλίο "Housemaid" και μετακόμιζα ταυτόχρονα, και απλώς έχανα τα λογικά μου. Παραλίγο να πάθω κρίσεις πανικού», είπε.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς της, η Κοέν σκοπεύει να συνεχίσει να γράφει με το ψευδώνυμο Φρίντα Μακφάντεν, τονίζοντας ότι υπήρξε πάντα ειλικρινής με τους αναγνώστες της. Nιώθω ότι έχω μοιραστεί τον πραγματικό μου εαυτό από την αρχή και όλα όσα τους έχω πει ήταν η αλήθεια», είπε.

To «Τhe Housemaid» έχει ήδη γίνεται ταινία, με πρωταγωνίστριες τις Σίντεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ. Μάλιστα, ετοιμάζεται και συνέχεια με τίτλο «The Housemaid’s Secret», στην οποία η Σουίνι θα επαναλάβει τον ρόλο της και θα συμμετέχει και η Κίρστεν Ντανστ.