Μια στρουθοκάμηλος τρέχει σε αυτοκινητόδρομο στην Ταϊλάνδη και προκαλεί έκπληξη στους οδηγούς [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια νεαρή στρουθοκάμηλος δραπέτευσε από χώρο φιλοξενίας στην Ταϊλάνδη και βρέθηκε να τρέχει σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές θέαμα βρέθηκαν οι οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο έξω από την Μπανγκόκ, όταν είδαν μια στρουθοκάμηλο να κινείται με απίστευτη σβελτάδα ανάμεσα στα οχήματα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Το πτηνό, που είναι ηλικίας μόλις έξι μηνών, διέφυγε από το πάρκο ζώων όπου φιλοξενούνταν και βρέθηκε να τρέχει στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας της επαρχίας Τσονμπούρι.

Μια απρόσμενη εμφάνιση στον δρόμο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η στρουθοκάμηλος εντοπίστηκε στη μεσαία λωρίδα ενός αυτοκινητόδρομου τριών λωρίδων, ενώ αυτοκίνητα και φορτηγά κινούνταν δίπλα της.

Ο οδηγός που βρισκόταν πίσω της κατέγραψε τη σκηνή, εκφράζοντας την έκπληξή του για το ασυνήθιστο περιστατικό. Όπως ανέφερε, αρχικά πίστεψε ότι είχε σημειωθεί κάποιο τροχαίο, όμως πλησιάζοντας διαπίστωσε πως επρόκειτο για ένα μεγάλο πτηνό που έτρεχε ανάμεσα στα οχήματα.

Φοβισμένο και πανικόβλητο το ζώο

Ο ίδιος οδηγός περιέγραψε τη στρουθοκάμηλο ως εμφανώς τρομαγμένη και σε κατάσταση πανικού. Προσπάθησε μάλιστα να τη βοηθήσει να μετακινηθεί προς την άκρη του δρόμου, ώστε να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.

Τελικά, το ζώο σταμάτησε την πορεία του χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Ασφαλής επιστροφή στον χώρο φιλοξενίας

Μετά την κινητοποίηση των υπευθύνων, η στρουθοκάμηλος επέστρεψε με ασφάλεια στον χώρο από τον οποίο είχε διαφύγει.

Σημειώνεται ότι οι στρουθοκάμηλοι είναι τα ταχύτερα πτηνά, καθώς μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα.