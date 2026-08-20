Η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεκάδες πλοία άλλαξαν πορεία στα πλαίσια του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν - iefimerida.gr

H στρατιωική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι δεκάδες πλοία ανακατευθύνθηκαν για την επιβολή του αποκλεισμού του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση στο X της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), οι δυνάμεις ανακατεύθυναν 67 εμπορικά πλοία, έθεσαν εκτός λειτουργίας τρία και επιβιβάστηκαν σε άλλα δύο που κατευθύνονταν προς ή από ιρανικά λιμάνια, προκειμένου να επιβάλουν τον ανανεωμένο ναυτικό αποκλεισμό.

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Ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν

Το στενό αντιμετωπίζει «διπλό αποκλεισμό» από την έναρξη του πολέμου, καθώς το Ιράν έχει επιχειρήσει να περιορίσει την κυκλοφορία που συνδέεται με χώρες σύμμαχες των ΗΠΑ, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανταποκριθεί με αεροπορικές επιδρομές, ναυτική συνοδεία και αποκλεισμούς λιμένων, προκειμένου να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διεθνείς ενεργειακούς διαδρόμους.

Η ενημέρωση αυτή έρχεται την ώρα που ο Πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε πιο «συντριπτικά» οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ