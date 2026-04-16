«Στον αέρα» η συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρόεδρο του Λιβάνου -Παρέμβαση Τραμπ, εκεχειρία ζητά η Βηρυτός - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πετύχει μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου, όμως η εκεχειρία είναι προαπαιτούμενο για τη Βηρυτό.

Από χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο κάνουν ενέργειες προκειμένου Νετανιάχου και Αούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μετά από 30 και πλέον χρόνια που ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου δεν έχουν συναντηθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε στον ιστότοπο Axios ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο το βράδυ της Πέμπτης. «Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Τίποτα δεν είναι οριστικό, αλλά θα μπορούσε να συμβεί σήμερα», δήλωσε η πηγή.

Λίγα λεπτά πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και φέρεται να του είπε ότι θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκεχειρία, την οποία η Βηρυτός θέτει ως προϋπόθεση για τις πιθανές συνομιλίες.

«Ο Πρόεδρος Αούν επανέλαβε τις ευχαριστίες του για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Τραμπ με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο και τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας, ως προοίμιο για την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας στην περιοχή», αναφέρεται στη δήλωση.

Διπλωματικό θρίλερ για μια συνάντηση των ηγετών Ισραήλ και Λιβάνου

«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο περιθώριο αναπνοής μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που μίλησαν οι δύο ηγέτες, περίπου 34 χρόνια. Θα γίνει αύριο. Ωραία!», έγραψε ο Τραμπ τα ξημερώματα της Πέμπτης, αναγγέλλοντας ουσιαστικά μια συνάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Λιβανέζο πρόεδρο, Ζοζέφ Αούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 2 Μαρτίου το Ισραήλ χτυπά στόχους της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αποκλείει το νότιο μέρος της χώρας με καταστροφή υποδομών και χερσαίες του δυνάμεις επιχειρούν στο νότιο τμήμα της. Ο Λίβανος

έκτοτε, χωρίς να κάνει διαχωρισμό μεταξύ ενόπλων της Χεζμπολάχ και αμάχων, έχει καταγράψει στο έδαφός του περίπου 2.100 νεκρούς και πάνω από 7.000 τραυματίες.

Σχεδόν από την αρχή των συγκρούσεων, η κυβέρνηση της Βηρυτού ζητά κατάπαυση πυρός και συνομιλίες, κάτι το οποίο το Ισραήλ αρνείται, θεωρώντας πως θα δώσει χρόνο και χώρο στην Χεζμπολάχ για να ανασυντάξει τις δυνάμεις της.

Όμως σήμερα το ενδεχόμενο των συνομιλιών διαγράφηκε πιο πιθανό από ποτέ, καθώς το ανήγγειλε ο Τραμπ και το επιβεβαίωσε ως προοπτική μια Ισραηλινή υπουργός. Άλλωστε είχαν προηγηθεί οι συνομιλίες σε επίπεδο πρέσβεων των δύο χωρών, την Τρίτη στην Ουάσιγκτον και η πληροφορία πως η Χεζμπολάχ είχε συμφωνήσει για εκεχειρία μίας εβδομάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αούν θέλει εκεχειρία πριν τις συνομιλίες

Ωστόσο η ημέρα κύλησε διαφορετικά, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα όταν και ο Τραμπ μίλησε με τον Αούν. Η Βηρυτός από το πρωί είχε γνωστοποιήσει πως δεν έχει συμφωνήσει για τη συνάντηση και το μεσημέρι ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν δήλωσε πως των συνομιλιών πρέπει να προηγηθεί συμφωνία για εκεχειρία.

«Η κατάπαυση του πυρός που ζήτησε ο Λίβανος από το Ισραήλ αποτελεί το φυσικό σημείο εκκίνησης για άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», σημείωσε ο Αούν σε ανακοίνωσή του.

Ο Αούν ενημέρωσε τον Ρούμπιο

Στην προσπάθεια προσέγγισης των δύο ηγετών από την Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί ενεργά και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος και είχε επικοινωνία με τον Λιβανέζο πρόεδρο, πριν από αυτή με τον Τραμπ.

Ο Αούν ευχαρίστησε τον Ρούμπιο για τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ αλλά σύμφωνα με το λιβανέζικο ειδησεογραφικό μέσο LBCI, τον ενημέρωσε ότι δεν προτίθεται να συναντήσει τον Νετανιάχου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει προτείνει τον χωρισμό του Λιβάνου σε τρία μέρη, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκστρατεία του εναντίον της Χεζμπολάχ: Μια νότια λεπτή ζώνη ασφαλείας (7-8 χλμ.) που θα ελέγχει εκείνο, μια ενδιάμεση μέχρι τον ποταμό Λιτάνι στην οποία θα μπορεί να επιχειρεί όποτε κρίνει απαραίτητο και την υπόλοιπη χώρα που θα συνεχίζει να ελέγχει η κυβέρνηση της Βηρυτού.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη ημέρα της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πως ο Λίβανος δεν αποτελούσε μέρος εκείνης της συμφωνίας, θέση που ασπάστηκε σε δεύτερο χρόνο και ο Ντόναλντ Τραμπ.