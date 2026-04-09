Στοιχεία-σοκ για τη δολοφονία της 7χρονης Αthena, η κυνική ομολογία του κούριερ -Υποψίες και για σεξουαλική επίθεση - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στο Τέξας η δολοφονία της επτάχρονης Athena Strand τον Νοέμβριο του 2022 με δράστη τον τότε οδηγό της FedEx, Tanner Horner.

Την Τετάρτη, υλικό από κάμερες σώματος αστυνομικών παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και σε αυτό διακρίνεται ο Horner να ομολογεί κυνικά ενώπιον των αρχών ότι σκότωσε το κορίτσι και ότι στη συνέχεια «πέταξε» τη σορό.

Στο υλικό αυτό φαίνεται η αστυνομία να ψάχνει το σπίτι του για στοιχεία σχετικά με τη Strand, ενώ εκείνος ισχυρίστηκε ψευδώς -όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια- ότι το μικρό παιδί δεν ήταν ζωντανό όταν το έβαλε στο φορτηγό με το οποίο έκανε παραδόσεις.

Στη συνέχεια, ο Horner οδήγησε τους αστυνομικούς σε δασώδη περιοχή για να δείξει πού είχε πετάξει τη σορό, αλλά αργότερα ομολόγησε ότι δεν θυμόταν την ακριβή τοποθεσία λόγω του κυνικού τρόπου με τον οποίο είχε ξεφορτωθεί το σώμα της. «Απλώς, την πέταξα εκεί μέσα», είπε ψυχρά.

Η εικόνα-σοκ της 7χρονης στο φορτηγό του δολοφόνου της

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης ακροαματικής διαδικασίας, οι αρχές παρουσίασαν μία φωτογραφία της Athena μέσα στο φορτηγό του Horner πριν από τη δολοφονία της.

Ο δράστης απήγαγε το κορίτσι στα τέλη Νοεμβρίου του 2022, ενώ παρέδιδε στο σπίτι της το χριστουγεννιάτικο δώρο του, μία σειρά από κούκλες Barbie.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ο Horner είπε στις Αρχές ότι στραγγάλισε την Athena αφού τη χτύπησε κατά λάθος με το βαν, ενώ έκανε παράδοση. Υποστήριξε ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά εκείνος πανικοβλήθηκε και την έβαλε στο όχημα. Είπε ότι δεν ήθελε να ενημερώσει τον πατέρα της, γι’ αυτό προσπάθησε αρχικά να της σπάσει τον λαιμό και, όταν δεν τα κατάφερε, τη στραγγάλισε με τα χέρια του στο πίσω μέρος του βαν.

Στο δικαστήριο ακούστηκαν επίσης ηχητικά ντοκουμέντα με τις τελευταίες στιγμές του κοριτσιού, μεταξύ των οποίων ο φριχτός ήχος από τη δολοφονία, καθώς ο Horner είχε καλύψει την κάμερα στο εσωτερικό του οχήματος.

«Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας 113 κιλών σε ένα παιδί 30 κιλών» είπε ο εισαγγελέας, τονίζοντας ότι το μικρό κορίτσι «πάλεψε με τη δύναμη εκατό ανδρών». «Είναι φρικτό. Ένα πράγμα που δεν μπορείς να ξεχάσεις είναι το πόσο πάλεψε ένα επτάχρονο κορίτσι όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με βέβαιο θάνατο. Αυτό είναι το επίπεδο της ψυχρότητας που θα δείτε», πρόσθεσε.



Βρέθηκε DNΑ «σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα επτάχρονο κορίτσι»

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μάλιστα ο εισαγγελέας, ο 43χρονος ενδέχεται να είχε επιτεθεί σεξουαλικά στην επτάχρονη.

«Έχουμε DNA. Όχι μόνο έχουμε το αρχικό DNA από την Athena, που έχει το DNA του Tanner Horner κάτω από τα νύχια της. Έχουμε επίσης το DNA του Tanner Horner σε σημεία όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει DNA σε ένα επτάχρονο κορίτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Υποψίες για προσχεδιασμένο έγκλημα

Σε άλλο σημείο, ο Stainton χαρακτήρισε «απόλυτο ψέμα» τον ισχυρισμό του Horner ότι χτύπησε το κορίτσι και πανικοβλήθηκε, τονίζοντας ότι δεν ήταν τραυματισμένη όταν την έβαλε στο όχημα.

«Το πρώτο πράγμα που λέει ο Tanner Horner στην Athena, όταν την παίρνει και τη βάζει στο φορτηγό, είναι να σκύβει και να της λέει: ''Μη φωνάζεις, αλλιώς θα σε πληγώσω''. Το λέει αυτό δύο φορές», είπε.

Ο εισαγγελέας έκανε επίσης λόγο για προσχεδιασμένο έγκλημα, καθώς αποκάλυψε ότι ο Horner μπορεί να σκόπευε να επιτεθεί σε άλλο πιθανό θύμα.

«Θα σας δείξουμε τι έκανε ο Tanner Horner για να προετοιμαστεί για αυτό - κάλυψε την κάμερα, έστησε το όλο θέμα. Και ήταν εκεί 24 ώρες πριν, στον ίδιο δρόμο, σε διαφορετικό σπίτι, με μια διαφορετική κοπέλα… το προηγούμενο βράδυ. Και πάλι, προετοιμασία, σχεδιασμός», είπε.

Ο Horner δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση παιδιού κάτω των 10 ετών και για απαγωγή, και αντιμετωπίζει είτε τη θανατική ποινή είτε ισόβια κάθειρξη.

Η υπεράσπισή του, αν και αναγνώρισε ότι τα στοιχεία είναι «συντριπτικά» και «τρομερά», υποστήριξε ότι η μητέρα του κατηγορούμενου κατανάλωνε αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη, ότι ο ίδιος έχει αυτισμό και έχει αντιμετωπίσει διάφορες ψυχικές ασθένειες στη ζωή του, ενώ είχε εκτεθεί και σε «μεγάλη ποσότητα μολύβδου». Η υπεράσπιση ζήτησε από τους ενόρκους να επιβάλουν ισόβια κάθειρξη.