Σήμερα υψώνεται η ελληνική σημαία στον «Νέαρχο», ακολουθεί ο «Φορμίων» -Το 2028 η Belharra «Θεμιστοκλής», δείτε φωτό από την κατασκευή της στη Λοριάν - iefimerida.gr

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ξεναγήθηκε, σήμερα Παρασκευή, στο υπόστεγο με τις φρεγάτες των ναυπηγείων της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Μέσα στο υπόστεγο είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της τέταρτης φρεγάτας

Στο υπόστεγο στη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής της τέταρτης ελληνικής φρεγάτας κλάσης FDI HN (Belharra) «Θεμιστοκλής».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ένταξη της φρεγάτας στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού θα πραγματοποιηθεί εντός του 2028.

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Πρόκειται για τέταρτη φρεγάτα του προγράμματος FDI HN για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και την πρώτη στην πιο σύγχρονη έκδοση (Standard 2++).

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Σήμερα, στη Λοριάν της Γαλλίας, παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό η δεύτερη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος», ενώ έχει ήδη ενταχθεί στον στόλο η πρώτη φρεγάτα «Κίμων».

Στο τέλος του έτους αναμένεται να γίνει η Ύψωση Σημαίας στην τρίτη φρεγάτα Belharra «Φορμίων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ