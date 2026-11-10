Στο στόχαστρο ο Χέγκσεθ μετά την εκλογική ήττα, στο πλευρό του Τραμπ και Ρούμπιο: Οι καταγγελίες-σοκ που τον «καίνε» στο Πεντάγωνο - iefimerida.gr

Η πολιτική επιβίωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκεται πλέον σε αμφισβήτηση, καθώς η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές βγάζει στη φόρα καταγγελίες που τον «καίνε» στο Πεντάγωνο.

Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην αμερικανική πολεμική εκστρατεία κατά του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ολοένα πιο δυσμενές πολιτικό περιβάλλον, ενώ στο Πεντάγωνο στελέχη φέρονται να συγκεντρώνουν εδώ και μήνες στοιχεία για τις αποφάσεις, τις παραλείψεις και τη συμπεριφορά του.

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Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail, ανώτατες πηγές του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας εκτιμούν πως ο Χέγκσεθ δεν πρόκειται να παραιτηθεί οικειοθελώς, καθώς θεωρεί ότι η παραμονή του στο τιμόνι του Πενταγώνου αποτελεί προσωπική αποστολή.

Ωστόσο, η θέση του ενδέχεται να καταστεί μη βιώσιμη, είτε εξαιτίας μιας πιθανής διαδικασίας παραπομπής και καθαίρεσης από το Κογκρέσο, είτε λόγω μιας απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να τον απομακρύνει, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την πίεση που δέχεται η κυβέρνησή του.

Η ανησυχία, πάντως, στους κόλπους του Πενταγώνου δεν περιορίζεται στο πολιτικό μέλλον του υπουργού. Αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, φοβούνται ότι η παραμονή του στη θέση του μπορεί να οδηγήσει σε νέα, ακόμη πιο καταστροφική στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν, θέτοντας σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Αυτό υποστηρίζει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο πηγές του Πενταγώνου.

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«Θεωρεί ότι είναι θεϊκή αποστολή να διευθύνει το Πεντάγωνο»

Οι εκτιμήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του υπουργείου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για τη στάση του Χέγκσεθ.

Ανώτατη πηγή του Πενταγώνου, την οποία επικαλείται η Daily Mail, περιγράφει τον υπουργό ως έναν άνθρωπο εξαιρετικά πεισματάρη, που δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη θέση του με δική του πρωτοβουλία.

«Αυτό θα ήταν εντελώς έξω από τον χαρακτήρα του. Είναι τύπος πεισματάρης, πολύ πεισματάρης, και ενδιαφέρεται εκατό τοις εκατό για τον εαυτό του. Πιστεύει ότι είναι θεϊκή αποστολή να διευθύνει αυτό το υπουργείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει, εκτός εάν τον αναγκάσουν να φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται ακόμη και από το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η πίεση από το κόμμα του και η στήριξη Τραμπ και Ρούμπιο

Ο ﻿Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να κινήσει διαδικασία για ψηφοφορία επί πρότασης παραπομπής του Χέγκσεθ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ ο ίδιος ο υπουργός εμφανίστηκε ατάραχος απέναντι στην προοπτική αυτή.

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«Εάν θέλετε να συζητήσουμε και να αμφισβητήσουμε την επιτυχία μας, είμαι πρόθυμος να το κάνω όλη μέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα ο Τραμπ έσπευσε να εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στον υπουργό του με ανάρτηση στο Trush Social, στην οποία σημείωσε:

«Ο ηττημένος Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσσι, ένας απόλυτος αποτυχημένος, προσπαθεί να ξεκινήσει διαδικασία μομφής εναντίον τού ίσως πιο δημοφιλούς και επιτυχημένου στρατιωτικού αξιωματούχου της χώρας, του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ».

«Με τις στρατολογήσεις να έχουν φτάσει σε ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ, από το ιστορικό χαμηλό που είχε σημειωθεί υπό τον ''νυσταγμένο" Τζο Μπάιντεν, και με ΔΥΟ ΝΙΚΕΣ, στη Βενεζουέλα και στο Ιράν, ο Πιτ Χέγκσεθ θα έπρεπε να επαινείται, όχι να υποβάλλεται σε μομφή. Κογκρέσο, υπερασπιστείτε τον Πιτ!!!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στον Χέγκσεθ.

«Ο Πιτ έχει κάνει καλή δουλειά», σχολίασε σχετικά με τη μομφή εναντίον του επικεφαλής του Πενταγώνου.

Τα σενάρια απομάκρυνσης και η πιθανή «έξοδος» μέσω της Γερουσίας

Με τα νέα δεδομένα στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο υπουργός θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ακόμη μεγαλύτερη πίεση το 2027, παρά τη στήριξη του Τραμπ. Η πίεση ενδέχεται να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα εάν διαμορφωθεί διακομματική υποστήριξη για την απομάκρυνσή του.

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Ένα από τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προβλέπει την αποχώρηση του Χέγκσεθ από το υπουργείο Άμυνας με αντάλλαγμα μια θέση στη Γερουσία. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, θα μπορούσε να του προταθεί η έδρα της Ρεπουμπλικανής Μάρσα Μπλάκμπερν στο Τενεσί, την οποία εκείνη πρόκειται να εγκαταλείψει προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα κυβερνήτη της πολιτείας.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε τρόπο πολιτικής διάσωσης του υπουργού, αποτρέποντας ενδεχομένως μια ταπεινωτική διαδικασία αποπομπής.

Το άλλο ενδεχόμενο είναι να απομακρυνθεί απευθείας από τον Τραμπ, ο οποίος έχει αποδείξει πως μπορεί να εγκαταλείψει ακόμη και στενούς συνεργάτες του όταν κρίνει ότι αποτελούν πολιτικό βάρος.

Η πρόσφατη απομάκρυνση της προσωπάρχου του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να αναζητήσει και άλλα πρόσωπα στα οποία θα επιρρίψει την ευθύνη για την εκλογική ήττα. Η απομάκρυνση του Χέγκσεθ θα μπορούσε, επίσης, να συνδεθεί με μια πιθανή αλλαγή στρατηγικής απέναντι στο Ιράν εάν ο Τραμπ αποφασίσει πως ο πόλεμος δεν εξυπηρετεί, πλέον, τα συμφέροντά του.

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Μάλιστα, τέσσερις πηγές από το Πεντάγωνο που μίλησαν στην Daily Mail θεωρούν ότι η απόλυση του υπουργού θα ήταν ο ταχύτερος τρόπος για να αποχωρήσει από τη θέση του. Μία από αυτές διευκρίνισε πως το ζήτημα δεν αφορά προσωπική εκδίκηση ή επιθυμία για πολιτική τιμωρία.

«Δεν πρόκειται για την ελπίδα να δούμε την πτώση του Πιτ ή για την επιθυμία να πάρουμε εκδίκηση. Είναι ζήτημα να μη χάσουμε στρατιωτικό προσωπικό σε ένα σενάριο δεύτερης φάσης του πολέμου με το Ιράν, το οποίο θα ήταν πολύ πιο θανατηφόρο από την πρώτη φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτατο πολιτικό στέλεχος του υπουργείου Άμυνας.

AP

Τα e-mail, τα υπομνήματα και οι σοκαριστικές καταγγελίες

Πίσω από τις πιέσεις για την απομάκρυνση του Χέγκσεθ βρίσκεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και ένας φάκελος που συγκεντρώνεται εδώ και περίπου 22 μήνες από στελέχη του Πενταγώνου. Πρόκειται για e-mails, υπηρεσιακά υπομνήματα και σημειώσεις από συναντήσεις τα οποία φέρονται να καταγράφουν περιπτώσεις που ο υπουργός και στενοί συνεργάτες του αγνόησαν στρατηγικές ή νομικές εισηγήσεις, επιτέθηκαν λεκτικά σε ειδικούς που διατύπωσαν αντιρρήσεις και απέκρυψαν πληροφορίες από το Κογκρέσο και την κοινή γνώμη.

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Στο ίδιο υλικό φέρονται να περιλαμβάνονται καταγγελίες για απειλές κατά της επαγγελματικής εξέλιξης υφισταμένων που αμφισβήτησαν τις αποφάσεις του υπουργού ή θεωρήθηκαν από τον ίδιο ανεπαρκώς πιστοί στην ηγεσία του.

Σύμφωνα με τις πηγές, ορισμένοι υπάλληλοι στοχοποιήθηκαν επειδή κρίθηκαν υπερβολικά προοδευτικοί, υπέρβαροι, ομοφυλόφιλοι ή απλώς μη αφοσιωμένοι στον Χέγκσεθ.

Το προφίλ του υπουργού προκαλούσε αντιδράσεις στο Πεντάγωνο πολύ πριν από τις εκλογές. Στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι τον θεωρούσαν ανεπαρκώς καταρτισμένο, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για την τεχνογνωσία των ειδικών, και περισσότερο προσηλωμένο στην εξασφάλιση της εύνοιας του Τραμπ παρά στην κατανόηση των στρατιωτικών πληροφοριών, της τακτικής και της στρατηγικής.

Πιτ Χέγκσεθ / Φωτογραφία: AP

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Έφτιαξε ειδικό χώρο μακιγιάζ στο Πεντάγωνο

Ένας αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού τον περιέγραψε ως «κλασικό παράδειγμα ανθρώπου που ενδιαφέρεται περισσότερο για την εικόνα παρά για την ουσία», αναφερόμενος και στο ότι λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κατασκευάστηκε στο Πεντάγωνο ειδικός χώρος μακιγιάζ για προσωπική του χρήση, σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ είχε προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις το 2025 όταν κοινοποίησε ευαίσθητες διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με επικείμενη αμερικανική στρατιωτική επίθεση στην Υεμένη, σε συνομιλία στην οποία συμμετείχαν η σύζυγός του και ένας δημοσιογράφος. Ο Τραμπ, ωστόσο, τον διατήρησε στη θέση του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τον είχε, επίσης, στηρίξει παρά τις νομικές αμφισβητήσεις γύρω από τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, αλλά και τις αποφάσεις του υπουργού να απομακρύνει αρκετούς κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές, δημιουργώντας, σύμφωνα με επικριτές του, κενό στην ηγετική δομή του Πενταγώνου.

O Nτόναλντ Τραμπ με τον Πιτ Χέγκσεθ / Φωτογραφία: AP

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Ο πόλεμος στο Ιράν και η εκλογική τιμωρία των Ρεπουμπλικανών

Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών φαίνεται ότι αποτέλεσε σημείο καμπής για το πολιτικό μέλλον του Χέγκσεθ. Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, που έφεραν ισχυρή επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, προκάλεσαν αιφνιδιασμό ακόμη και σε στελέχη του Πενταγώνου.

Την επόμενη ημέρα οι επικρίσεις κατά του υπουργού δεν προέρχονταν πλέον μόνο από τους Δημοκρατικούς. Ρεπουμπλικανοί τον κατηγόρησαν ότι παρουσίασε υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα για την εξέλιξη της πολεμικής επιχείρησης, υποτίμησε τους κινδύνους και τις δυσκολίες και υποσχέθηκε έναν σύντομο και αποφασιστικό πόλεμο, επιχειρώντας να τον παραλληλίσει με την επιχείρηση σύλληψης του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς την αιτία της ήττας. Σε ανάρτησή του έγραψε: «Ο λόγος για τον οποίο χάσαμε είναι ο πόλεμος».

«Εάν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε πως ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρωθεί. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτό θα ήταν ειλικρινές», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι κάθε σοβαρή συζήτηση για την επόμενη ημέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτή τη διαπίστωση.

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Ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος, αναγνωρίζοντας σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal ότι «το Ιράν ήταν ένα μέρος» των αιτιών της ήττας, χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσει την απόφασή του να ξεκινήσει τον πόλεμο.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του ότι ο Χέγκσεθ «κάνει πολύ καλή δουλειά», δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρχίσει να ρωτά ιδιωτικά συνεργάτες και συμμάχους του στο Κογκρέσο εάν θα πρέπει να τον απομακρύνει.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, έδωσε τη δική του πολιτική διάσταση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί βρίσκεται ακόμη στη θέση του ο Πιτ Χέγκσεθ;».

O Xέγκσεθ, ένα από τα πρόσωπα της κυβέρνησης Τραμπ / AP

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Ο φόβος για μια δεύτερη, πιο αιματηρή φάση του πολέμου

Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, η μεγαλύτερη ανησυχία των επικριτών του υπουργού αφορά το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. Στελέχη του Πενταγώνου φοβούνται ότι, όσο ο Χέγκσεθ παραμένει στη θέση του, θα συνεχίσει να πιέζει την κυβέρνηση προς την κατεύθυνση νέων επιθέσεων, σε συνεργασία με άλλους συμβούλους, αλλά και υπό την επιρροή του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ίδιοι εκτιμούν πως μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια δεύτερη φάση του πολέμου, πολύ πιο επικίνδυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις. Ακόμη κι αν το Κογκρέσο αποφασίσει να προχωρήσει σε διαδικασία παραπομπής και απομάκρυνσης του υπουργού, η ολοκλήρωσή της θα μπορούσε να απαιτήσει εβδομάδες ή και μήνες, αφήνοντας στο μεταξύ περιθώριο για νέες στρατιωτικές αποφάσεις.