Στο Πακιστάν σήμερα ο Βανς: Διπλωματικός πυρετός και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν εκπνεύσει η εκεχειρία - iefimerida.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται στην τελική της φάση, με τη διπλωματία να επιχειρεί έναν αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ταξιδεύει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία εκπνέει. Η ιρανική συμμετοχή αποφασίστηκε αργά τη Δευτέρα, μετά από εσωτερικές πιέσεις και μεσολαβήσεις, με τις προσδοκίες για συνολική συμφωνία να παραμένουν χαμηλές.

Η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει εξαιρετικά επιθετική. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, δηλώνει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη με «νέα χαρτιά» στο πεδίο της μάχης.

Το περιβάλλον επιβαρύνθηκε περαιτέρω με την κατάληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου Touska από αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια «εγκληματική» και απαιτεί άμεση απελευθέρωση, απειλώντας με χρήση «όλων των δυνατοτήτων της».

Η κατάσταση στο Ιράν είναι δύσκολη λόγω οικονομικού αποκλεισμού, ενώ το χάσμα στις διαπραγματεύσεις παραμένει βαθύ, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία, καθώς η αποτυχία της διπλωματίας ενέχει τον κίνδυνο ευρύτερων και απρόβλεπτων συνεπειών.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ εντός της ημέρας για συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Ιρανούς αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια αποτροπής νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, όπως μεταδίδει το Axios.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς το χρονικό περιθώριο στενεύει δραματικά. Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου εκπνέει θεωρητικά την Τρίτη, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε περιθώριο έως το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι προσδοκίες για μια συνολική συμφωνία παραμένουν χαμηλές, με διπλωματικές πηγές να επισημαίνουν ότι ακόμη και μια προσωρινή παράταση θα θεωρηθεί επιτυχία υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παρασκηνιακές πιέσεις και καθυστερήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, η Ουάσιγκτον ανέμενε μέχρι την τελευταία στιγμή σαφή ένδειξη από την Τεχεράνη ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες. Η καθυστέρηση αποδίδεται σε εσωτερικές πιέσεις εντός του ιρανικού καθεστώτος, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ζητούν σκληρότερη στάση και να επιμένουν πως δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος χωρίς άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Η τελική απόφαση φαίνεται πως ελήφθη αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν δόθηκε το «πράσινο φως» από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για τη συμμετοχή στις συνομιλίες, μεταδίδει το μέσο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισαν και οι πιέσεις από διαμεσολαβητές, όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στην αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συμμετάσχουν και στενοί σύμβουλοι του προέδρου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Γκαλιμπάφ: Το Ιράν θα δείξει «νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης» εάν συνεχιστεί ο πόλεμος

Την ίδια στιγμή, η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει εξαιρετικά επιθετική. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, θα ξεκινήσει νέα εκστρατεία βομβαρδισμών, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές του Ιράν, όπως γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης υπό απειλές. Ανώτατοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι η χώρα έχει ήδη προετοιμαστεί για νέα φάση σύγκρουσης με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, να προειδοποιεί ότι η η Τεχεράνη διαθέτει «νέα χαρτιά» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών .

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων – στη δική του φαντασία – σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την ανανεωμένη πολεμοχαρή του στάση», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών, και τις τελευταίες δύο εβδομάδες προετοιμαζόμαστε για να παρουσιάσουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένταση αυτή αντικατοπτρίζεται και στη στρατηγική των δύο πλευρών στη θάλασσα. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν έχει επαναφέρει αυστηρούς ελέγχους στο Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό με το πλοίο Touska

Στο ήδη εκρηκτικό περιβάλλον ήρθε να προστεθεί και το περιστατικό με την κατάληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου Touska από αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το πλοίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να δεχθεί πυρά και να καταληφθεί από πεζοναύτες.

Η Τεχεράνη αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «εξαιρετικά επικίνδυνη» και «εγκληματική», απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση του πλοίου, του πληρώματος και των οικογενειών τους. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλες τις δυνατότητές της» για την υπεράσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Η υπόθεση αυτή ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις, καθώς ενισχύει τη δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών και αυξάνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο Ιράν

Στο εσωτερικό του Ιράν, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Παρά την επαναλειτουργία βασικών υποδομών, όπως τα αεροδρόμια, και μια φαινομενική επιστροφή στην καθημερινότητα, η κοινωνία δείχνει εξαντλημένη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες εκφράζουν απαισιοδοξία για το μέλλον, με την οικονομία να δοκιμάζεται σκληρά από τον αποκλεισμό και τις απώλειες εσόδων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ουάσιγκτον, το Ιράν χάνει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ποσό που θεωρείται μη βιώσιμο ακόμη και βραχυπρόθεσμα.

Παράλληλα, αναφορές για αυξημένες συλλήψεις, εκτελέσεις και περιορισμό ελευθεριών εντείνουν το κλίμα φόβου και αβεβαιότητας στο εσωτερικό της χώρας.

Το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο

Η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν, αλλά επηρεάζει συνολικά τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής. Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη προκαλέσει διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, ενώ διεθνείς παράγοντες καλούν σε αυτοσυγκράτηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η στάση της Κίνας, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει ανοικτή η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός. Την ίδια ώρα, εξελίξεις σημειώνονται και στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά συνοδεύεται από αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις.

Οι επερχόμενες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον προσθέτουν ακόμη ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη φορτισμένη περιοχή.

Αβέβαιο μέλλον για τις διαπραγματεύσεις

Παρά την κινητικότητα, το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει βαθύ, ιδιαίτερα όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ουάσιγκτον επιμένει στην παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά, τονίζοντας το δικαίωμά του στην ειρηνική πυρηνική ενέργεια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι πιθανότητες για μια συνολική συμφωνία είναι περιορισμένες, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω κλιμάκωση εάν δεν υπάρξει έστω μια προσωρινή διπλωματική διέξοδος.

Οι επόμενες ώρες και ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης. Η αποστολή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο Πακιστάν ίσως αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία για αποκλιμάκωση πριν από μια πιθανή νέα στρατιωτική αναμέτρηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τις απειλές να εντείνονται, την εμπιστοσύνη να βρίσκεται στο ναδίρ και τις γεωπολιτικές ισορροπίες να δοκιμάζονται, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία, γνωρίζοντας ότι μια αποτυχία της διπλωματίας θα μπορούσε να έχει ευρύτερες και απρόβλεπτες συνέπειες.