Στο νοσοκομείο ο Μάικλ Μαν μετά από ατύχημα με όπλο -Ο σκηνοθέτης του «Heat» αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος σε σκοπευτήριο - iefimerida.gr

Ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, δημιουργός κινηματογραφικών επιτυχιών όπως το «Heat», το «Collateral» και το «The Insider», μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα με πυροβόλο όπλο σε σκοπευτήριο του Λος Άντζελες.

Ο 83χρονος δημιουργός τραυματίστηκε στο πόδι, όταν το όπλο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, ενώ προσπαθούσε να το τοποθετήσει στη θήκη του.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο The Range LA, ένα ιδιωτικό σκοπευτήριο στη δυτική πλευρά του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, ο Μαν βρισκόταν εκεί για εξάσκηση στη σκοποβολή, όταν συνέβη το ατύχημα.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο μέσο ότι ο τραυματίας συμμετείχε σε εκπαίδευση με πυροβόλο όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος. Οι διασώστες τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Εκπρόσωποι του σκηνοθέτη δήλωσαν στη Page Six ότι ο τραυματισμός ήταν «επιφανειακός» και πως αναμενόταν να λάβει σύντομα εξιτήριο. Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφερε, επίσης, ότι ο Μαν ασχολείται με τη σκοποβολή εδώ και δεκαετίες.

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Η επιστροφή στον κόσμο του «Heat»

Το The Range LA είναι λέσχη σκοποβολής αποκλειστικά για μέλη, με ετήσιες συνδρομές που κυμαίνονται από 2.000 έως 5.400 δολάρια.

Ο Μάικλ Μαν ξεκίνησε την πορεία του στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1960 και καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του αμερικανικού κινηματογράφου. Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες του βρίσκεται το «Heat» (1995), με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Βαλ Κίλμερ, καθώς και το «The Insider» (1999), με τους Αλ Πατσίνο και Ράσελ Κρόου. Σημαντική επιτυχία γνώρισε και το θρίλερ «Collateral» (2004), με τους Τομ Κρουζ και Τζέιμι Φοξ.

Πρόσφατα συμμετείχε ως παραγωγός στην ταινία «Ferrari» (2023), με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Ντράιβερ, ενώ πλέον προετοιμάζει το «Heat 2», με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Κρίστιαν Μπέιλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Οι Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο φέρονται επίσης να συζητούν τη συμμετοχή τους στην ταινία, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο αστυνομικό μυθιστόρημα της Μεγκ Γκάρντινερ, που κυκλοφόρησε το 2022.

Ο Μάικλ Μαν είναι παντρεμένος από το 1974 με την καλλιτεχνική διευθύντρια Σάμερ Μαν και το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.