Στις κάλπες το Ισραήλ υπό τη σκιά του Ιράν και αυστηρά μέτρα ασφαλείας: Η μάχη Νετανιάχου με Άιζενκοτ και η επόμενη ημέρα - iefimerida.gr

Το Ισραήλ προσέρχεται στις κάλπες σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι κάλπες στο Ισραήλ άνοιξαν στις 07:00 για περίπου 7,3 εκατομμύρια ψηφοφόρους, οι οποίοι καλούνται να ψηφίσουν σε πάνω από 12.000 εκλογικά τμήματα. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 22:00.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία, προβάλλοντας ως επιχείρημα την εμπειρία του. Βασικός του αντίπαλος είναι ο πρώην αρχηγός του στρατού Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος εστιάζει στην κυβερνητική αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου.

Οι εκλογές αποτελούν δοκιμασία πολιτικής επιβίωσης για τον Νετανιάχου, ο οποίος βάλλεται για τις αποτυχίες στην ασφαλεία. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ξεκάθαρο νικητή, με το αντιπολιτευτικό μπλοκ να προηγείται ελαφρώς χωρίς όμως εξασφαλισμένη πλειοψηφία.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τις ένοπλες δυνάμεις σε ύψιστη ετοιμότητα.

Η αναμέτρηση δεν αφορά μόνο την παραμονή ή την αποχώρηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πρωθυπουργία. Αφορά την αποτίμηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, τη διαχείριση των πολέμων στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων, αλλά και τη δυνατότητα σχηματισμού μιας σταθερής κυβέρνησης.

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Σύμφωνα με το Times of Israel, το Haaretz και το Israel Democracy Institute, η κάλπη αναμένεται να είναι εξαιρετικά αμφίρροπη.

Τι ώρα ανοίγουν οι κάλπες

Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 και κλείνουν στις 22:00, τοπική ώρα Ισραήλ.

Σε μικρές κοινότητες, με έως 350 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, καθώς και σε ορισμένα ειδικά εκλογικά τμήματα, η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 08:00 έως τις 20:00. Όσοι βρίσκονται ήδη στην ουρά πριν από την επίσημη ώρα λήξης δικαιούνται να ψηφίσουν, ακόμη κι αν χρειαστεί να περιμένουν μετά τις 22:00.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής που δημοσίευσε το Times of Israel, περίπου 7,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ έχουν οργανωθεί 12.018 εκλογικά τμήματα και 18.000 κάλπες. Περίπου 100.000 εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Για να σχηματιστεί κυβέρνηση απαιτείται κοινοβουλευτική στήριξη τουλάχιστον 61 βουλευτών

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Οι δύο βασικοί αντίπαλοι

Μπενιαμίν Νετανιάχου – Λικούντ

Ο εν ενεργεία πρωθυπουργός διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία, επικαλούμενος την εμπειρία του και την ανάγκη συνέχειας στην ασφάλεια. Αντίπαλοί του τον θεωρούν υπεύθυνο για τις αποτυχίες της 7ης Οκτωβρίου και ζητούν λογοδοσία. Η επιβίωση της κυβέρνησής του εξαρτάται και από τους δεξιούς, ακροδεξιούς και υπερορθόδοξους εταίρους του.

Γκάντι Άιζενκοτ – Yashar

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Ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου προβάλλεται ως η βασική κεντρώα εναλλακτική στον Νετανιάχου. Η στρατιωτική του εμπειρία αποτελεί πλεονέκτημα σε μια κοινωνία που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, ενώ η κριτική για την κυβερνητική διαχείριση του πολέμου και την απουσία λογοδοσίας ενισχύει το μήνυμά του. Ωστόσο, πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ενώσει ετερόκλητες πολιτικές δυνάμεις.

Τι διακυβεύεται για τον Νετανιάχου

Για τον Νετανιάχου, οι εκλογές αποτελούν δοκιμασία πολιτικής επιβίωσης. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η αδυναμία αποτροπής της, έχουν πλήξει την εικόνα του ως ηγέτη που εγγυάται την ασφάλεια. Η κριτική αφορά επίσης τη διαχείριση της επιστροφής των ομήρων, τις αποφάσεις για τη Γάζα και το κατά πόσο η στρατιωτική εκστρατεία έχει επιτύχει τους στόχους της. Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του αντιτείνουν ότι η περιφερειακή απειλή παραμένει σοβαρή και ότι η εμπειρία του είναι αναγκαία για την αντιμετώπισή της.

Παράλληλα, η παραμονή του στην πρωθυπουργία συνδέεται με την επιρροή των ακροδεξιών και υπερορθόδοξων κομμάτων, αλλά και με τις προσωπικές πολιτικές του εκκρεμότητες, καθώς αντιμετωπίζει δίκη για υποθέσεις διαφθοράς. Αν χάσει την εξουσία, θα περιοριστεί η δυνατότητά του να καθορίζει την πολιτική ατζέντα και τις ισορροπίες της ισραηλινής Δεξιάς. Αντίθετα, μια νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία του θα ερμηνευθεί από τους υποστηρικτές του ως ανανέωση της λαϊκής εντολής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν οι διαιρέσεις γύρω από τον πόλεμο και την ευθύνη για τις αποτυχίες ασφαλείας.



Τι διακυβεύεται για τον Άιζενκοτ

Για τον Άιζενκοτ, η πρόκληση είναι να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια απέναντι στον Νετανιάχου σε λειτουργική κυβερνητική πλειοψηφία. Η στρατιωτική του διαδρομή προσφέρει αξιοπιστία, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα στο κέντρο, τη δεξιά και την αριστερά.

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Πρέπει να πείσει ότι μπορεί να διατηρήσει την αποτρεπτική ισχύ του Ισραήλ, να αναθεωρήσει την πολιτική διαχείριση του πολέμου και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Κρίσιμο εμπόδιο παραμένει η δυσκολία συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητα για την κοινοβουλευτική αριθμητική. Μια νίκη του αντιπολιτευτικού στρατοπέδου, επομένως, δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με αλλαγή κυβέρνησης.



Οι υπόλοιποι υποψήφιοι

Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ: η συμμαχία τους στο ψηφοδέλτιο Together επιδιώκει να συγκεντρώσει ψήφους από το κέντρο και τη δεξιά που αντιτίθεται στον Νετανιάχου.

η συμμαχία τους στο ψηφοδέλτιο Together επιδιώκει να συγκεντρώσει ψήφους από το κέντρο και τη δεξιά που αντιτίθεται στον Νετανιάχου. Αβιγκντόρ Λίμπερμαν : εκπροσωπεί μια κοσμική, εθνικιστική δεξιά και αντιτίθεται στην εξάρτηση από τα υπερορθόδοξα κόμματα.

: εκπροσωπεί μια κοσμική, εθνικιστική δεξιά και αντιτίθεται στην εξάρτηση από τα υπερορθόδοξα κόμματα. Γιαΐρ Γκολάν : ηγείται των Δημοκρατών, εκπροσωπώντας την αριστερά και ένα πιο φιλελεύθερο πολιτικό ρεύμα.

: ηγείται των Δημοκρατών, εκπροσωπώντας την αριστερά και ένα πιο φιλελεύθερο πολιτικό ρεύμα. Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς : δεν είναι οι βασικοί αντίπαλοι για την πρωθυπουργία, αλλά η εκλογική τους δύναμη μπορεί να καθορίσει αν ο Νετανιάχου θα έχει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη.

: δεν είναι οι βασικοί αντίπαλοι για την πρωθυπουργία, αλλά η εκλογική τους δύναμη μπορεί να καθορίσει αν ο Νετανιάχου θα έχει επαρκή κοινοβουλευτική στήριξη. ﻿Τα αραβικά κόμματα: η Ενωμένη Αραβική Λίστα (Ra’am) και η Κοινή Λίστα μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για την αριθμητική της επόμενης Κνεσέτ.

Τα προγνωστικά

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ασφαλή δρόμο προς την εξουσία για κανένα από τα δύο στρατόπεδα. Το Haaretz μετέδωσε στις 23 Οκτωβρίου ότι και οι τρεις τελευταίες τηλεοπτικές δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στο αντιπολιτευτικό μπλοκ του Άιζενκοτ, με εκτιμήσεις περίπου 52–56 εδρών. Παράλληλα, οι προβολές του Reuters έδειχναν ότι το Λικούντ διατηρούσε ισχυρή θέση ως κόμμα, χωρίς αυτό να εξασφαλίζει πλειοψηφία για τον Νετανιάχου.



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Η μεγάλη παγίδα στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων είναι η διαφορά μεταξύ πρώτου κόμματος και κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ακόμη και αν ο Άιζενκοτ και οι σύμμαχοί του συγκεντρώσουν περισσότερες έδρες συνολικά, μπορεί να μην εξασφαλίσουν τις 61 που απαιτούνται. Η άρνηση αρκετών σιωνιστικών κομμάτων να συνεργαστούν με αραβικές παρατάξεις περιορίζει τις επιλογές τους. Αντίστοιχα, ο Νετανιάχου χρειάζεται να διατηρήσει τη στήριξη των μικρότερων κομμάτων του συνασπισμού του.

Σημαντικό στοιχείο: περίπου 30% των ψηφοφόρων παρέμεναν αναποφάσιστοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση του KAN που μετέδωσε η Jerusalem Post.



Τα μέτρα ασφαλείας

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σε περιβάλλον αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με το Times of Israel, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ έθεσε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και ανέστειλε τις άδειες στρατιωτικών ενόψει των εκλογών. Ενισχύθηκαν επίσης οι δυνάμεις στη Δυτική Όχθη. Ο στρατός έχει οργανώσει περίπου 850 εκλογικά τμήματα για στρατιωτικούς, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες θέσεις και επιχειρησιακές περιοχές.



Η αστυνομία, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι θα διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων δυνάμεών της για την προστασία της ψηφοφορίας, περίπου 22.00 άνδρες.



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Διχασμένοι οι ισραηλινοί

Η κοινωνία εμφανίζεται βαθιά διχασμένη. Σε δημοσιεύματα του Times of Israel και του Haaretz, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την ευθύνη για την 7η Οκτωβρίου, την ασφάλεια, την επιστροφή των ομήρων, τη στρατιωτική θητεία και το μέλλον της χώρας μετά τους πολέμους.

Για πολλούς επικριτές του Νετανιάχου, η ψήφος αποτελεί απαίτηση πολιτικής λογοδοσίας και αλλαγής ηγεσίας. Οι υποστηρικτές του, αντίθετα, θεωρούν ότι η εμπειρία του είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των περιφερειακών απειλών.

Σημαντική πηγή δυσαρέσκειας είναι επίσης οι εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία που απολαμβάνουν μεγάλα τμήματα των υπερορθόδοξων Εβραίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι έφεδροι καλούνται επανειλημμένα να υπηρετήσουν.

Η οικονομική πίεση, το αυξημένο κόστος ζωής και η κόπωση από τις παρατεταμένες πολεμικές επιχειρήσεις επηρεάζουν επίσης την κοινή γνώμη.

Με πηγές από: Times of Israel, Haaretz, Jerusalem Post, KAN, Reuters﻿