Στις κάλπες την Κυριακή του Πάσχα η Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ θέλει να ρίξει τον Όρμπαν μετά από 16 χρόνια - iefimerida.gr

Οι πολίτες στην Ουγγαρία προσέρχονται την Κυριακή του Πάσχα στις κάλπες όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν καθαρή νίκη του Πέτερ Μαγιάρ.

Μια νίκη που αν επαληθευτεί, γεννά ελπίδες ότι η Ουγγαρία θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, θα σταματήσει να αντιμετωπίζει την Ουκρανία ως εχθρό και θα γίνει πιο αξιόπιστος εταίρος στο ΝΑΤΟ, όπως σημειώνει το Politico.

Ωστόσο, ο πολιτικός νεοεισερχόμενος αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια για την επίτευξη αυτών των στόχων, μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Το μεταρρυθμιστικό κόμμα Τίσα του Μαγιάρ υπόσχεται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035, να επενδύσει στον ουγγρικό στρατό, να επανεξετάσει συμβάσεις της αμυντικής βιομηχανίας για διαφθορά και να προχωρήσει σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη της ρωσικής επιρροής σε όλη την κυβέρνηση.

«Μια νέα κυβέρνηση θα φέρει ριζική αλλαγή» στην αμυντική πολιτική της Βουδαπέστης, δήλωσε η Καταλίν Τσεχ, ανεξάρτητη Ουγγαρέζα ευρωβουλευτής. «Το Τίσα έχει εκφραστεί πολύ έντονα για την επιθυμία του να επαναφέρει την Ουγγαρία στη θέση της στη δυτική συμμαχία και να παραμείνει αξιόπιστος εταίρος στο ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, το Τίσα θα αντιμετωπίσει πρακτικά και πολιτικά εμπόδια στην επίτευξη αυτών των στόχων — ειδικά αν ο Όρμπαν περάσει νόμους της τελευταίας στιγμής μετά από μια νίκη του Μαγιάρ, που θα δυσκολέψουν οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση να απομακρυνθεί από τις προηγούμενες πολιτικές.

Ο Ορμπαν και η στήριξη από ΗΠΑ και Ρωσία

Την ίδια ώρα, ο Όρμπαν ελπίζει πως το ταξίδι-αστραπή του Βανς και η στήριξη που έχει τόσο από τον Τραμπ, όσο και από τον Πούτιν, θα τραβήξει τους συντηρητικούς προς τις κάλπες παρά την απογοήτευση για την κατάσταση στη χώρα.

Ο Όρμπαν έχει ευθυγραμμίσει ολοένα και περισσότερο την εξωτερική πολιτική της Ουγγαρίας με τη Ρωσία προκαλώντας την οργή των γειτονικών χωρών και επιδεινώνοντας τις σχέσεις με εταίρους της ΕΕ λόγω επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων στο θέμα της Ουκρανίας.

Η Βουδαπέστη έχει δείξει καλύτερη συμπεριφορά εντός του ΝΑΤΟ, αν και οι σύμμαχοι εδώ και καιρό εκφράζουν ανησυχίες για τον κίνδυνο ρωσικής επιρροής στη διαμοίραση πληροφοριών. Πρόσφατες διαρροές τηλεφωνικών συνομιλιών μεταξύ υψηλόβαθμων Ούγγρων και Ρώσων αξιωματούχων «προκάλεσαν ανησυχία» εκ νέου, δήλωσε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

Η χώρα ήταν επίσης ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που μείωσε ουσιαστικά τις αμυντικές του δαπάνες μεταξύ 2024 και 2025, κατά 6% -αν και παρέμεινε πάνω από τον στόχο του 2% του ΑΕΠ της συμμαχίας.

Για την Ουκρανία, αν και ο Μαγιάρ δεν έχει εστιάσει ιδιαίτερα στο θέμα κατά την προεκλογική εκστρατεία, υπάρχουν ελπίδες ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε να άρει τα βέτο της Ουγγαρίας στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία ή να διευκολύνει τη στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης, ανέφεραν δύο διπλωμάτες της ΕΕ.

«Ο Μαγιάρ λέει ότι θέλει να αποκαταστήσει μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ», δήλωσε ένας από αυτούς. «Η προώθηση του δανείου θα ήταν ένας γρήγορος τρόπος για να το πετύχει».