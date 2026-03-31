Στις ΗΠΑ πηγαίνουν Κάρολος και Καμίλα στα τέλη Απριλίου -Με τις σχέσεις Λονδίνου και Ουάσιγκτον να είναι τεταμένες - iefimerida.gr

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Πρόκειται για μια επίσκεψη την οποία αρκετοί Βρετανοί βουλευτές και πολιτικοί δεν βλέπουν με καλό μάτι, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και παραδοσιακών συμμάχων να βρίσκονται σε «κακό φεγγάρι».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βασιλικό ζεύγος θα «γιορτάσει τους ιστορικούς δεσμούς και τις σημερινές διμερείς σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την ευκαιρία της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας».

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα ταξιδέψουν στη συνέχεια στις Βερμούδες, στην πρώτη επίσκεψη του μονάρχη σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος από την άνοδό του στο θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σχέσεις ΗΠΑ-Βρετανίας: Μια ιστορία 250 χρόνων

Το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον, που συνδέονται με 250 χρόνια ιστορίας, έχουν σφυρηλατήσει μια «ειδική σχέση» που χαρακτηρίζεται από πολύ στενούς διπλωματικούς, στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, η Ελισάβετ Β΄ έγινε δεκτή σε τέσσερις κρατικές επισκέψεις στις ΗΠΑ. Ως σημαντικότερες έχουν μείνει εκείνη του 1976, για τον εορτασμό της 200ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας, και αυτή του 1991, όταν είχε εκφωνήσει μια ιστορική ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Τραμπ αγαπά το βασιλικό ζεύγος αλλά τον εκνευρίζει ο Στάρμερ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός θαυμαστής της βασιλικής οικογένειας, δήλωσε στα μέσα Μαρτίου στον Λευκό Οίκο ότι «ανυπομονεί να δει τον Βασιλιά».

Αλλά από την αρχή του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κυρίως στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση.

Βρετανοί βουλευτές και το 49% των πολιτών αντιτίθενται στην επίσκεψη του Κάρολου

Βρετανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ σε ένα τέτοιο κλίμα. Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, είχε ζητήσει την ακύρωση του ταξιδιού για να καταδικαστεί ο «παράνομος πόλεμος» του Τραμπ στο Ιράν, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «προσβάλλει (το Ηνωμένο Βασίλειο) επανειλημμένα».

Η πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων, βουλευτής των κυβερνώντων Εργατικών Έμιλι Θόρνμπερι έκρινε πριν από μέρες «ασφαλέστερο να αναβληθεί» η επίσκεψη, πιστεύοντας ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια «ντροπιαστική» κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Λονδίνο Γουόρεν Στίβενς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» να ακυρωθεί η επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ, όπως έχουν ζητήσει Βρετανοί πολιτικοί λόγω των φραστικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βρετανίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 49% των Βρετανών πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να κάνει αυτήν την επίσκεψη.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ