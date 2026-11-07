Στις ΗΠΑ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παρέστη σε εκδήλωση στο Μαρ α Λάγκο - iefimerida.gr

Σε εκδήλωση στο Μαρ α Λάγκο έδωσε το «παρών», την περασμένη Πέμπτη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά την απομάκρυνσή της από τη θέση της επέστρεψε στη Φλόριντα, όπου έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση της CPAC (Conservative Political Action Conference), η οποία πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο.

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Ο πίνακας που αγόρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Εκεί, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της οργάνωσης, Ματ Σλαπ, αγόρασε έναν πίνακα αξίας 15.000 δολαρίων, ο οποίος απεικονίζει τη σύζυγό του, Μερσέντες Σλαπ, πρώην συνεργάτιδα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και στην προεκλογική του εκστρατεία.

Το πορτρέτο φιλοτεχνήθηκε από την Έλενα Ρουσέβα, γνωστή ως MAGA Langelo ή MAGALANGELO, και είναι στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

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Μιλώντας στην εφημερίδα The Post, ο Ματ Σλαπ χαρακτήρισε «εξαιρετικά γενναιόδωρη» την προσφορά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προσθέτοντας ότι διαθέτει και ο ίδιος ένα παρόμοιο πορτρέτο, ώστε και τα δύο έργα να μπορούν να εκτεθούν στα κεντρικά γραφεία της CPAC.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ έτυχε θερμής υποδοχής από τους παρευρισκομένους, διευκρινίζοντας ότι δεν αμείφθηκε για την παρουσία της, καθώς η CPAC δεν καταβάλλει αμοιβές για ομιλίες.

«Κάθε φορά που η Κίμπερλι έχει μιλήσει στην CPAC, το έχει κάνει για να στηρίξει τον σκοπό μας, αφιλοκερδώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.