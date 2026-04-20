Γερμανία: Πιέσεις για ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης στις αερομεταφορές λόγω εκτίναξης των καυσίμων - iefimerida.gr

Ο αεροπορικός κλάδος ζητά ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για τις αυξημένες τιμές καυσίμων, ενώ ο Μερτς εμφανίζεται επιφυλακτικός για έκτακτα μέτρα.

Η Γερμανική Ένωση Αερομεταφορών BDL, ζήτησε πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης του αεροπορικού κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της έντονης αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη συνάντηση με την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε.

Η ένωση πρότεινε, μεταξύ άλλων, την προσωρινή αναστολή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αεροπορία, καθώς και του εθνικού φόρου αεροπορίας, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Αιτήματα για ευρωπαϊκή παρέμβαση

Σύμφωνα με την ένωση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αεροπορία από την εποχή της πανδημίας, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν υπερδιπλασιαστεί. Όπως τονίζεται, απαιτούνται συντονισμένα ευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα προκειμένου να διατηρηθεί η συνδεσιμότητα της χώρας και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην οικονομία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τον τουρισμό.

Τιμές καυσίμων στη Γερμανία / Φωτογραφία: AP

Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι τυχόν αποφάσεις για την αναστολή του συστήματος εμπορίας εκπομπών ή για τη μείωση του κόστους των αεροπορικών εταιρειών θα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιφυλακτικός ο καγκελάριος Μερτς

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας από το Ανόβερο, διέψευσε πληροφορίες περί έκτακτης σύγκλησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για την ενεργειακή κατάσταση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το συγκεκριμένο όργανο έχει δημιουργηθεί «προκειμένου να χειρίζεται και τα είδη κρίσεων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και ενδέχεται να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ενεργοποίησής του.

Οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και τις μεταφορές

Η εξέλιξη των τιμών ενέργειας παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την πορεία των αερομεταφορών στην Ευρώπη, με τον κλάδο να ζητά άμεσες παρεμβάσεις ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω πιέσεις στις εταιρείες και στους επιβάτες.

Η συζήτηση για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν άμεσα το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών επιχειρήσεων.