 Πλήρης στήριξη της Γαλλίας για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου -Σαφές μήνυμα από το Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρης στήριξη της Γαλλίας για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου -Σαφές μήνυμα από το Παρίσι

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Υποβρύχιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης
Υποβρύχιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης / Φωτογραφία: Shutterstock

Την πλήρη στήριξη της Γαλλίας στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector εξέφρασε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε, η γαλλική πλευρά στηρίζει το έργο για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και επειδή θα συμβάλει στη σύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο στον τομέα της ενέργειας.

«Το υποστηρίζουμε για προφανείς στρατηγικούς λόγους που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για τη διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη ήπειρο σε επίπεδο ενέργειας» σημείωσε.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο έχουν συμμετάσχει και εξακολουθούν να συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες, ενώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα περί διαρροών και διπλωματικών διακοινώσεων, απέφυγε να τοποθετηθεί, σημειώνοντας ότι η Γαλλία δεν σχολιάζει τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία αποτελούν μέρος της καθημερινής διπλωματικής εργασίας.

«Δεν σχολιάζουμε τέτοια πράγματα, τα οποία αποτελούν, ας πούμε, μέρος της καθημερινής διπλωματικής μας εργασίας» είπε ο εκπρόσωπος αποφεύγοντας οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.

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