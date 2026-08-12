Στήριξη από το Κογκρέσο για το GSI: Στρατηγική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ - iefimerida.gr

Έξι μέλη του Κογκρέσου﻿ με επιστολή τους στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Great Sea Interconnector (GSI).

Τα έξι μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένου του Γκας Μπιλιράκη, ζητούν από τον Ρούμπιο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Μπεν Μπλακ, να δώσουν προτεραιότητα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με επιστολή τους χθες, η οποία έχει δημοσιευθεί από το Κογκρέσο.

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Την πρωτοβουλία ανέλαβαν ο Δημοκρατικός βουλευτής του Ιλινόις Μπραντ Σνάιντερ και ο Γκας Μπιλιράκης, ενώ τη συνυπέγραψαν οι Τζέικ Όκινκλος, Νταν Γκόλντμαν, Κρεγκ Γκόλντμαν και Χέιλι Στίβενς.

Στην επιστολή, οι βουλευτές ζητούν όχι απλά στήριξη στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και διαβαθμισμένη ενημέρωση για τις γεωπολιτικές προκλήσεις που συνδέονται με την ολοκλήρωση του έργου.

Στην επιστολή τους αναφέρουν πως το έργο αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή συνδέει ευθέως τον GSI με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί νομοθέτες, η Ανατολική Μεσόγειος θα διαδραματίσει «ζωτικής σημασίας» ρόλο ως πύλη του IMEC, ενώ ο Great Sea Interconnector αποτελεί, κατά την εκτίμησή τους, βασικό στρατηγικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη του διαδρόμου.

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Βουλευτές: Το GSI θα ενισχύσει τους εταίρους των ΗΠΑ και θα διαφοροποιήσει τις ενεργειακές οδούς

Στην επιστολή τους προς Ρούμπιο και Μπλακ, οι έξι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι η επιτυχία του IMEC συνδέεται με τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της περιοχής, αλλά και με τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποστηρίζουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε κεντρικό κόμβο ενέργειας και υποδομών, που συνδέει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία.

Η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, σύμφωνα με την επιστολή, θα «ενισχύσει τους εταίρους των ΗΠΑ, θα διαφοροποιήσει τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνει την περιφερειακή ολοκλήρωση».

Παράλληλα, οι βουλευτές κάνουν λόγο για μια «διαφανή εναλλακτική λύση απέναντι σε υποδομές που κυριαρχούνται από στρατηγικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κύπρο. Οι Αμερικανοί νομοθέτες εκτιμούν ότι το έργο θα συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, θεωρούν ότι θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του Ισραήλ και θα δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα για καθαρές, αξιόπιστες και αμφίδρομες ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου.

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Η επιστολή Μπιλιράκη και Σνάιντερ

Η επιστολή των Μπιλιράκη και Σνάιντερ αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης διακομματικής προσπάθειας.

Οι δύο βουλευτές είχαν καταθέσει τον Μάιο του 2025 το Eastern Mediterranean Gateway Act, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικού συνδέσμου μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη περάσει από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

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Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρητές αναφορές στον Great Sea Interconnector, στη διασύνδεση GREGY, στη διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας και στους τερματικούς σταθμούς LNG της Ανατολικής Μεσογείου ως υποδομές που μπορούν να αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» της σύνδεσης Ινδίας, Κόλπου και Ευρώπης μέσω της περιοχής.

Η νέα παρέμβαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τη συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού επενδυτή στον GSI, εξέλιξη που δίνει νέα δυναμική στο έργο. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι Αμερικανοί βουλευτές ζητούν κλειστή ενημέρωση για τις γεωπολιτικές δυσκολίες της ολοκλήρωσης δείχνει ότι αντιμετωπίζουν το έργο και ως ζήτημα ευρύτερης στρατηγικής και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τον Μπιλιράκη, η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη σταθερή αμερικανοελληνοκυπριακή ατζέντα του στο Κογκρέσο. Η κοινή επιστολή με τον Σνάιντερ, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία ακριβώς επειδή υπερβαίνει την κομματική γραμμή: ένας Δημοκρατικός και ένας Ρεπουμπλικανός ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει τον GSI ως έργο που εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην ενέργεια, την ασφάλεια και τη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου.

Η επιστολή Μπιλιράκη και Σνάιντερ: