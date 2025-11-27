Απίστευτο: Στη Μολδαβία υποδέχθηκαν με drone τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις μετά τις παραβιάσεις -Η αντίδρασή του [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Μολδαβία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών, ύστερα από την πιο πρόσφατη σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones.

Σύμφωνα με τις αρχές, έξι ρωσικά UAV εντοπίστηκαν πάνω από τη χώρα μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που χαρακτηρίστηκε «απολύτως απαράδεκτο» και «σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της Μολδαβίας».

Στην Μολδαβία υποδέχτηκαν με drone τον Ρώσο πρέσβη

Κατά την άφιξή του στο υπουργείο, ο Ρώσος πρέσβης Ολέγκ Οζέροφ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα drone 18 κιλών, το οποίο είχε προσγειωθεί σε στέγη σπιτιού στη βόρεια Μολδαβία όταν ξέμεινε από καύσιμα.

Η πρωτόγνωρη αυτή συμβολική κίνηση, μια ακόμη απόδειξη της ταραχώδους εποχής που ζούμε προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, την αντίδραση του Ρώσου πρέσβη.

«Το πιστεύετε αυτό»

«Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις υπό ψευδή πρόφαση», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να επιδεινωθούν περαιτέρω οι ήδη τεταμένες σχέσεις Μόσχας-Κισινάου. Είπε, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο: «Το πιστεύετε αυτό; Ένα drone μένει από καύσιμα και προσγειώνεται σε μια στέγη χωρίς να προκαλέσει ζημιά;»

Το πρώτο drone εντοπίστηκε στην περιοχή Βουλκανέστι, κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Ρουμανία, ενώ τα υπόλοιπα πέντε παρατηρήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Παρά την πτώση ενός UAV σε κατοικημένη περιοχή, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Μολδαβία, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις συνέπειες του πολέμου, τόσο λόγω γεωγραφικής θέσης όσο και λόγω της αδύναμης αεράμυνας της.