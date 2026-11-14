Στην Κίνα την Πέμπτη ο Τραμπ: Θα συζητήσει με Πούτιν και Σι για το Ιράν, όχι για την Ουκρανία

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ την προσεχή Πέμπτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν.



«Ο πρόεδρος (των ΗΠΑ) κατέστησε σαφές ότι θα θέσει, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της μείωσης του αριθμού των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως. Ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά ότι η διάδοσή τους είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς.



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Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει για το Ιράν, αλλά όχι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Γιατί ο Τραμπ δεν θα θέσει το θέμα της Ουκρανίας

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ) πρόκειται να θέσει το ζήτημα του Ιράν κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης με τον (πρόεδρο της Κίνας) Σι Τζινπίνγκ και τον (πρόεδρο της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.



Συμπλήρωσε όμως ότι «η Ουάσινγκτον ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση» σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, εξηγώντας πως το Πεκίνο «δεν αποτελεί ουσιαστικά μέρος αυτής της διαδικασίας» και επομένως «δεν κρίνεται σκόπιμο να τεθεί το ζήτημα της Ουκρανίας».



Ο Ίλον Μασκ θα συνοδεύσει τον αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι αυτό, αλλά δεν θα συμμετάσχει στην τριμερή συνάντηση.



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Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα έχουν επίσης κατ’ ιδίαν συνάντηση και γεύμα εργασίας το απόγευμα της Πέμπτης. Αυτή θα είναι η τέταρτη συνάντησή τους από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.



Δεν προβλέπεται κατ’ ιδίαν συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



«Η κατάσταση με την Nvidia δεν αναμένεται να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στο ταξίδι» του Τραμπ, δήλωσε ένας άλλος αμερικανός αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναφερόμενος στην πρόσφατη παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ μετά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, μεταξύ των οποίων με μια γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.



Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί την Τρίτη στις Φιλιππίνες για τη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) πριν από το ταξίδι του στην Κίνα.