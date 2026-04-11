Ανατροπή στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ: Στην ίδια αίθουσα οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν -Συζητούν για Ορμούζ, πυρηνικά, Λίβανο - iefimerida.gr

Ανατροπή στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ: Στην ίδια αίθουσα οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν -Συζητούν για Ορμούζ, πυρηνικά, Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ / Φωτογραφίες: ΑΡ
Ανατρέποντας τις πληροφορίες για έμμεσες συνομιλίες σε ξεχωριστές αίθουσες, οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν.

Μετά από σύντομες συναντήσεις με τον οικοδεσπότη των συνομιλιών, πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, οι επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών, Τζέι Ντι Βανς και Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιπάφ, μπήκαν σε μία αίθουσα, πάντα παρουσία Πακιστανών αξιωματούχων.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αναλάβει να βρει την «χρυσή τομή» ώστε το Ιράν να κρατήσει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ και να καταστεί μη επικίνδυνος γείτονας για το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου, χωρίς να χρειαστούν νέοι σαρωτικοί βομβαρδισμοί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο truth Social, υποστήριξε πως το Ιράν είναι ο μεγάλος χαμένος του πολέμου και πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να «καθαρίζουν» τα στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, που συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, θέλει να υπερασπιστεί τις «κόκκινες γραμμές» της χώρας του.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν

Πριν τη συνάντησή του με τον Πακιστανό πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ περιέγραψε δύο όρους για μια συμφωνία:

  • κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο
  • την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Και τα δύο μέτρα, λένε οι Ιρανοί, ήταν μέρος της αρχικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ υποδέχθηκε τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ / Pakistan Prime Minister Office via AP

Στο ίδιο μήκος κύματος και πιο αναλυτικά, η ιρανική τηλεόραση γνωστοποίησε τα τέσσερα βασικά σημεία της διαπραγματευτικής θέσης της Τεχεράνης:

  • τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ
  • την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων
  • την αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν
  • την κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη την περιοχή.
