Στην Αλγερία ο Πάπας -Διπλή επίθεση αυτοκτονίας στη διάρκεια επίσκεψής του, ανατινάχθηκαν δύο βομβιστές - Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε χθες στην Μπλίντα, μια πόλη που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αλγερίας, το Αλγέρι.

Στην περιοχή πραγματοποιούσε επίσκεψη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σύμφωνα με δυτική πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε σήμερα στο AFP και με βάση εικόνες η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε από το πρακτορείο ειδήσεων.

«Δύο βομβιστές αυτοκτονίας ανατινάχθηκαν και σκοτώθηκαν»

«Απολύτως κατηγορηματικά, και αυτό επιβεβαιώνεται από μάρτυρες, σημειώθηκαν δύο περιστατικά ασφαλείας χθες το απόγευμα στην Μπλίντα, περιστατικά τρομοκρατικής φύσης», δήλωσε η πηγή στο AFP.

«Δύο βομβιστές αυτοκτονίας ανατινάχθηκαν και σκοτώθηκαν», πρόσθεσε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών είναι προς το παρόν άγνωστος.

Εικόνες, η γνησιότητα των οποίων επαληθεύτηκε σήμερα από το AFP, δείχνουν δύο πτώματα στην αλγερινή πόλη Μπλίντα, ενώ η Αφρικανική Ένωση (AU) έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση αλλά στη συνέχεια ανακάλεσε την ανακοίνωσή της.

