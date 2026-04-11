Στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II μετά το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη -Δείτε εικόνες και βίντεο - iefimerida.gr

Μετά από 10 ημέρες αποστολής γύρω από τη Σελήνη, το 4μελες πλήρωμα του Artemis II επέστρεψε στη Γη.

Οι αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ κι ο καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν προσθαλασσώθηκαν γύρω στις 02:30 ώρα Ελλάδος, ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από το ιστορικό τους ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.

Το σκάφος τους, το Orion, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς την εποχή του προγράμματος Apollo.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στις ακτές για να δει την επιστροφή των 4 αστροναυτών που κατέγραψαν πολύτιμο υλικό για την επόμενη αποστολή, του Artemis III, η οποία θα έχει στόχο να προσγειωθεί στη Σελήνη.

To πλήρωμα χαμογελαστό έφτασε στο κατάστρωμα με το οποίο θα μεταφέρονταν σε άλλο σημείο για ιατρικές εξετάσεις.

Τα συγχαρητήρια του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους 4 αστροναύτες της αποστολής μετά την προσγείωσή τους.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Άρτεμις 2. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος.

Φωτογραφίες: AP