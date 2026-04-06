Στενά του Ορμούζ: Πέρασαν 15 πλοία σε ένα 24ωρο, αλλά παραμένουν οι περιορισμοί - iefimerida.gr

Το τελευταίο 24ωρο 15 πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ έπειτα από ειδική άδεια των ιρανικών Αρχών, αλλά η ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί δραματικά μετά τις επιθέσεις, προκαλώντας ανησυχία για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και το Ιράν θέτει όρους για την επαναφορά στην κανονικότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με επιθέσεις αν δεν ανοίξει τα Στενά, ενώ το Ιράν κατηγορεί τον Τραμπ για ύβρεις και απειλές εγκλημάτων πολέμου, κλιμακώνοντας την ένταση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρεμβαίνουν, τονίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι παγκόσμια οικονομική επιταγή και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο από καμία χώρα.

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με φόβους για κλιμάκωση και άνοδο στις τιμές της ενέργειας λόγω των περιορισμών στα Στενά του Ορμούζ και της πιθανής αστάθειας στην περιοχή.

την ίδια ώρα η εταιρεία ανάλυσης ναυτιλίας Windward κατέγραψε συνολικά 20 διελεύσεις των Στενών του Ορμούζ εντός ενός 24ώρου την Κυριακή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει μειωμένη κατά περίπου 90% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Το Ιράν θέτει όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επιστρέψει στην κανονικότητα χωρίς ανταλλάγματα.

Ο αξιωματούχος της ιρανικής προεδρίας Μεχντί Ταμπαταμπαεΐ δήλωσε ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο όταν, στο πλαίσιο νέου νομικού καθεστώτος, οι ζημιές από τον επιβληθέντα πόλεμο αποζημιωθούν πλήρως».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν εξετάζει την επιβολή διοδίων για τη διέλευση πλοίων, διεκδικώντας ουσιαστικά αυξημένο έλεγχο στο πέρασμα.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης εμφανίζονται κατηγορηματικοί ότι το στενό «δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση», ιδιαίτερα για χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ

Η ένταση κλιμακώνεται περαιτέρω μετά το νέο τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόλναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά έως την Τρίτη, θα αντιμετωπίσει επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, καλώντας την Τεχεράνη να συμμορφωθεί άμεσα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Ταμπαταμπαεΐ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «καταφεύγει σε ύβρεις από απελπισία και οργή», ενώ η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ έκανε λόγο για απειλές κατά πολιτικών υποδομών, τις οποίες χαρακτήρισε εν δυνάμει εγκλήματα πολέμου.

Αυστηρή προειδοποίηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρεμβαίνουν ζητώντας να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, τόνισε ότι «τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ως όπλο» και ότι «δεν μπορούν να γίνουν όμηρος καμίας χώρας».

Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια της διέλευσης αποτελεί «παγκόσμια οικονομική επιταγή» και πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε μελλοντικής διευθέτησης της κρίσης.

Φόβοι για κλιμάκωση

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη μετά τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου και τις επακόλουθες ιρανικές αντιδράσεις με πυραύλους και drones.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου, θεωρούνται κρίσιμες για τη διεθνή οικονομία, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση.

Το ενδεχόμενο παρατεταμένων περιορισμών ή περαιτέρω κλιμάκωσης ενισχύει τους φόβους για νέα άνοδο στις τιμές της ενέργειας και ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή.