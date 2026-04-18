Το Ιράν άνοιξε πυρ κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ -Σε λεπτή ισορροπία η εκεχειρία, νέο μήνυμα Χαμενεΐ - iefimerida.gr

Το Ιράν άνοιξε πυρ κατά δύο πλοίων, που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ναυτιλιακές πηγές.

Ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το σκάφος του προσεγγίστηκε από ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, τα οποία άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με οργανισμό που λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το περιστατικό, το δεξαμενόπλοιο και το πλήρωμά του φέρονται να είναι ασφαλή.

Νωρίτερα, το Ιράν είχε ανακαλέσει τη σύντομη επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχισαν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που αρκετά πλοία είχαν αρχίσει να κινούνται στη ναυτιλιακή δίοδο, σε αυτό που το Reuters χαρακτήρισε ως «την πρώτη μεγάλη κίνηση» σκαφών στα Στενά από την έναρξη του πολέμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η νηοπομπή που είχε σχηματιστεί φαίνεται πως έχει πλέον διαλυθεί, σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα παρακολούθησης από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Το Ιράν λέει ότι δεν συμφώνησε για νέο γύρο διαπραγματεύσεων

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας σενάρια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Πηγές από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι η απόφαση συνδέεται με τις «υπερβολικές απαιτήσεις» που φέρεται να έθεσε η αμερικανική πλευρά.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει διαμηνύσει, μέσω διαμεσολαβητή από το Πακιστάν, ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τις συνομιλίες αν δεν αποσυρθούν οι συγκεκριμένοι όροι, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν επιθυμεί χρονοβόρες και άκαρπες διαπραγματεύσεις.

Ιράν: «Καμία συμφωνία χωρίς κοινό πλαίσιο»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να οριστεί ημερομηνία για νέες συνομιλίες εάν πρώτα δεν υπάρξει συμφωνία σε ένα κοινό πλαίσιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υπογράμμισε, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί όρους που παραβιάζουν τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε μορφή αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, τονίζοντας ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ αποκλεισμός στο μέλλον» και κάνοντας λόγο για το τέλος της «εποχής της αποικιοκρατίας».

Αναφερόμενος δε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης, σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει υπερβολικά» και εκφράζει αντιφατικές θέσεις. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, προειδοποιώντας πως θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη» εάν δεχθεί επίθεση.

Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί για «νέες πικρές ήττες» των εχθρών από το ιρανικό ναυτικό

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέβαζε κι άλλο τους τόνους, δηλώνοντας ότι το ιρανικό ναυτικό είναι «έτοιμο να επιφέρει νέες πικρές ήττες» στους αντιπάλους της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση εκδόθηκε με αφορμή την επέτειο από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας (1η Απριλίου), αλλά και τα γενέθλια του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επίθεση στην αρχή της σύρραξης. Το μήνυμα διανεμήθηκε μέσω Telegram, χωρίς δημόσια εμφάνιση του νυν ηγέτη του Ιράν.

Στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης, γίνεται εκτενής αναφορά στον ρόλο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και ειδικότερα στην «αποτελεσματική άμυνα» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ναυτικό, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, αν και ο Τραμπ έχει πει ότι έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος του.

Οι δηλώσεις αυτές του Χαμενεΐ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου καταγράφονται νέες εχθροπραξίες. Ο Χαμενεΐ φέρεται να τραυματίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. Όλες οι τοποθετήσεις του μεταδίδονται γραπτώς ή αναγιγνώσκονται από τρίτους, γεγονός που εντείνει τη φημολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η ρητορική και οι κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.