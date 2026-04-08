Πάνω από 800 πλοία σε αναμονή περιμένουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά το άνοιγμά τους - iefimerida.gr

Η προοπτική προσωρινής αποκλιμάκωσης της έντασης στα Στενά του Ορμούζ φέρνει μια πρώτη ανάσα ανακούφισης για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Περισσότερα από 800 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί ελπίδες για σταδιακή επανεκκίνηση της διέλευσης από την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία, ωστόσο οι λεπτομέρειες της συμφωνίας εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση και επιφυλάξεις.

Η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ είχε ουσιαστικά «παγώσει» από τα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που οδήγησαν την Τεχεράνη σε αυστηρότερο έλεγχο της περιοχής. Το αποτέλεσμα ήταν μια πρωτοφανής διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, με πλοία να παραμένουν ακινητοποιημένα και την κυκλοφορία να μειώνεται δραματικά.

Ασαφείς όροι και αντικρουόμενες δηλώσεις

Παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας λίγο πριν από την εκπνοή σχετικής προθεσμίας που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, τα βασικά σημεία της συμφωνίας παραμένουν θολά.

Από τη μία πλευρά, το Ιράν κάνει λόγο για ένα παράθυρο δύο εβδομάδων «ασφαλούς διέλευσης» από τα Στενά του Ορμούζ, υπό τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεών του και εντός «τεχνικών περιορισμών». Από την άλλη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα «ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ», δημιουργώντας διαφορετικές προσδοκίες στην αγορά.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο αν έχει υπάρξει συμφωνία για τέλη διέλευσης ή πότε ακριβώς τίθεται σε ισχύ η εκεχειρία. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα «βοηθήσουν στη διαχείριση της συσσώρευσης της κυκλοφορίας» στα Στενά του Ορμούζ και θα «παραμείνουν στην περιοχή» για να διασφαλίσουν την ομαλή ροή.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στους πλοιοκτήτες

Παρά τις ασάφειες, οι πρώτες αντιδράσεις των πλοιοκτητών είναι θετικές, αν και προσεκτικές. Μεγάλοι φορείς του κλάδου, όπως η Ιαπωνική Ένωση Πλοιοκτητών, δηλώνουν ότι εξετάζουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας πριν δώσουν κατευθύνσεις στα μέλη τους.

Ωστόσο, η γενική στάση παραμένει επιφυλακτική. Οι περισσότεροι παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι χωρίς σαφήνεια και εγγυήσεις ασφάλειας, η επιστροφή στην κανονικότητα δεν μπορεί να είναι άμεση.

«Δεν επαναφέρεις τις παγκόσμιες ροές ναυτιλίας μέσα σε 24 ώρες. Οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, οι ασφαλιστές και τα πληρώματα πρέπει να πιστέψουν ότι ο κίνδυνος έχει πράγματι μειωθεί - όχι απλώς ότι έχει παγώσει προσωρινά», σημειώνει η Τζένιφερ Πάρκερ , επίκουρη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Άμυνας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας.

Ενεργειακά φορτία στο επίκεντρο

Σημαντικό μέρος των εγκλωβισμένων πλοίων αφορά τη μεταφορά ενέργειας, γεγονός που εξηγεί και τις έντονες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, στον Κόλπο βρίσκονται:

426 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού και προϊόντων πετρελαίου

34 πλοία υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG)

19 πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)

Τα υπόλοιπα πλοία μεταφέρουν ξηρά φορτία, όπως αγροτικά προϊόντα, μέταλλα ή εμπορευματοκιβώτια.

Σταδιακή επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, η επανεκκίνηση της κυκλοφορίας θα γίνει σταδιακά. Πριν την κρίση, περίπου 135 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ - αριθμός που σήμερα έχει καταρρεύσει.

«Τα σχέδια κατάπαυσης του πυρός είναι ένα απαραίτητο βήμα, αλλά μόνο το πρώτο. Ακόμη και μέσα σε ένα παράθυρο δύο εβδομάδων, αναμένουμε ότι η δραστηριότητα θα επανεκκινήσει με μετρημένο τρόπο και όχι ταυτόχρονα», υπογραμμίζει ο Λιούς Χαρτ της Willis Towers Watson.

Στενή παρακολούθηση των πρώτων διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ

Η αγορά στρέφει τώρα την προσοχή της στα πρώτα πλοία που θα επιχειρήσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για πλοία που δεν διαθέτουν ιρανική προστασία, καθώς η πορεία τους θα αποτελέσει «βαρόμετρο» για την ασφάλεια της διέλευσης.

Ήδη, τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι δύο πλοία επιχειρούν να κινηθούν προς τα ιρανικά νησιά Λαράκ και Κεσμ. Μεταξύ αυτών, ένα δεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις και ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο, γεγονός που αναδεικνύει και την έντονη παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 1.000 πλοία παραμένουν συγκεντρωμένα εκατέρωθεν των Στενών, κυρίως γύρω από το Ντουμπάι και το Khor Fakkan, αναμένοντας εξελίξεις.

Έλεγχος και γεωπολιτικά ρίσκα

Ο Michael Pregent, πρώην σύμβουλος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, επισημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη:

«Είναι καλό να βλέπουμε ότι η αγορά αντιδρά όπως αντιδρά, αλλά αυτή είναι η πρώτη ημέρα μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Είναι πιθανό να δούμε το καθεστώς να ελέγχει ποιος κινείται, ποιος πληρώνει τι και σε ποιον θα απαγορεύεται η διέλευση».

Πέρα από τις εμπορικές και ενεργειακές επιπτώσεις, η κρίση έχει και έντονη ανθρωπιστική διάσταση. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα πλοία αντιμετωπίζοντας ελλείψεις σε προμήθειες, κόπωση και έντονο ψυχολογικό στρες.

Η εκεχειρία μπορεί να άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας, όμως η επιστροφή στην ομαλότητα στα Στενά του Ορμούζ θα εξαρτηθεί από την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και – κυρίως - την πραγματική ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα.