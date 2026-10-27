Στενά Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες - iefimerida.gr

Ένα πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού χτύπησε σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο ιρανικός στρατός.

«Πριν από λίγες ώρες, ένα πετρελαιοφόρο, έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης και προσπαθώντας να διασχίσει μια απαγορευμένη και επικίνδυνη ζώνη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, έπεσε σε νάρκες, υπέστη ζημιές και έπιασε φωτιά», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο στρατιωτική ανακοίνωση.