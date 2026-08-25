Τα Στενά του Ορμούζ στο «επίκεντρο» του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο θλιβερός απολογισμός μετά από 6 μήνες εχθροπραξιών - iefimerida.gr

«Εφιάλτης» τα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία, 20 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε 68 «συμβάντα» μέσα στους έξι μήνες του πολέμου.

Τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ έχουν βρεθεί τους έξι μήνες του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στην καρδιά της σύγκρουσης.

Έτσι, πολλά είναι τα εμπορικά πλοία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

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Συνολικά, έχουν επιβεβαιωθεί 68 «συμβάντα» από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) στον Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα, καθώς κατά μέσον όρο καταγράφεται ένα κάθε 2,5 ημέρες.

Τουλάχιστον 20 ναυτικοί ή λιμενεργάτες έχουν σκοτωθεί, άλλοι 35 έχουν τραυματιστεί κι ένας χαρακτηρίζεται επισήμως αγνοούμενος, κατά τα στοιχεία του οργανισμού, που ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ.

Σχεδόν στα μισά από τα «συμβάντα» έγιναν στόχοι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, στο 20% των περιπτώσεων πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στο 15% πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.

Η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χαρακτηρίζει τα 47 από τα «συμβάντα» αυτά «επιθέσεις».

Τα περισσότερα από τα πλοία που χτυπήθηκαν έπλεαν υπό σημαία Λιβερίας (13), ακολουθούμενα από πλοία με σημαία Παναμά (10) και των νήσων Μάρσαλ.

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Πλοία υπό ιρανική σημαία στοχοποιήθηκαν σε τέσσερα από τα «συμβάντα».

Η συχνότητα των επιθέσεων

Από την αρχή της σύρραξης, την 28η Φεβρουαρίου, ως την υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», στα μέσα Ιουνίου, σημειωνόταν ένα συμβάν κάθε 2,3 ημέρες.

Τα επεισόδια την περίοδο αυτή είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19.

Όλα καταγράφτηκαν στον Κόλπο, ανατολικά και δυτικά του Ορμούζ, καθώς και στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ, του Ιράν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

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Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, στις 7 Ιουλίου, η συχνότητά τους είχε υποδιπλασιαστεί, με ένα επεισόδιο κάθε 4,6 ημέρες. Κανένας ναυτικός ή λιμενεργάτης δεν αναφέρθηκε πως σκοτώθηκε, τραυματίστηκε ή κηρύχτηκε αγνοούμενος την περίοδο αυτή.

Τα τέσσερα στα πέντε συμβάντα την ίδια περίοδο ήταν συγκεντρωμένα στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ακτών του Ομάν, κοντά στο πιο στενό σημείο της θαλάσσιας οδού, κατά μήκος πορείας που δεν έχει εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές.

Αφού η συμφωνία Ουάσιγκτον - Τεχεράνης διαλύθηκε, η συχνότητα εντάθηκε σε επίπεδο σχεδόν ίσο με εκείνο πριν από τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή καταγράφεται ένα επεισόδιο κάθε σχεδόν τρεις ημέρες κατά μ.ό., κατά τα δεδομένα του ΔΝΟ.

Τέσσερις ναυτικοί ή λιμενεργάτες σκοτώθηκαν, 16 τραυματίστηκαν κι ένας κηρύχτηκε αγνοούμενος σε αυτή τη φάση του πολέμου.