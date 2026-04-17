Στενά του Ορμούζ: Εύθραυστο «άνοιγμα» και βαθιά δυσπιστία στις αγορές -Αντιφατικά μηνύματα από Ιράν και ΗΠΑ, νέες συνομιλίες στο Πακιστάν - iefimerida.gr

Περίπου 20 πλοία ετοιμάζονται να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες μετά το άνοιγμα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα διπλωματική πρωτοβουλία για επανεκκίνηση συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο η ναυτιλιακή αγορά αντιδρά συγκρατημένα λόγω προηγούμενων επιθέσεων.

Παρά τις ανακοινώσεις για άνοιγμα, η κίνηση πλοίων στα Στενά παραμένει υποτονική, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τους όρους διέλευσης και τον ιρανικό συντονισμό.

Το Ιράν δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τον στρατηγικό έλεγχο των Στενών, ενώ διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί και εταιρείες προειδοποιούν για την ανακρίβεια των δηλώσεων περί πλήρους ανοίγματος και το ασταθές περιβάλλον.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει θολή και αβέβαιη. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανησυχίες για την ασφάλεια διατηρούν την κίνηση περιορισμένη και την αγορά σε στάση αναμονής.

Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιων εντοπίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής να κινούνται στον Περσικό Κόλπο προς την έξοδο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, προκαλώντας αρχικά κύμα ενθουσιασμού στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει εύθραυστη, καθώς μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δείχνει περιορισμένης εμβέλειας και κυρίως ασταθής. Οι διαφωνίες για τη διαχείριση των Στενών, αλλά και για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, παραμένουν έντονες, ενώ ερωτήματα εγείρονται και για τη στάση του Ισραήλ.

CBS: Πιθανή επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν

Η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με το CBS, εξετάζει νέα διπλωματική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στο Πακιστάν εντός των επόμενων ημερών, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών με το Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων, η πρωτοβουλία παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο, ωστόσο αποσκοπεί στην αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων με Ιρανούς εκπροσώπους, με στόχο την επίτευξη μιας πιο μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επαναληφθούν ακόμη και από τη Δευτέρα, γεγονός που καταδεικνύει τη ρευστότητα και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία.

Επιφυλακτικότητα στη ναυτιλιακή κοινότητα

Παρά τις ανακοινώσεις, η ναυτιλιακή αγορά αντιδρά συγκρατημένα. Σύμφωνα με το Bloomberg, πλοιοκτήτες, ναυλομεσίτες και έμποροι πετρελαίου εμφανίζονται επιφυλακτικοί, επιλέγοντας να περιμένουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην πράξη. Η στάση αυτή δεν είναι τυχαία.

Στην παγκόσμια οικονομία, η εμπιστοσύνη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, και στην περίπτωση των Στενών του Ορμούζ έχει πληγεί σοβαρά μετά από επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο.

Υποτονική η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ, παρά τις εξαγγελίες

Μέχρι στιγμής, δεν καταγράφεται μαζική επιστροφή πλοίων στα Στενά, παρά την παρέλευση ωρών από την ανακοίνωση. Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί σε ένα πέρασμα ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι πρώτες ενδείξεις κινητικότητας περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά, όπως η διέλευση ενός τάνκερ και του κρουαζιερόπλοιου «Celestyal Discovery», που φέρεται να είναι το πρώτο επιβατηγό πλοίο που περνά μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν είχε συνέχεια, ενισχύοντας την αίσθηση αναμονής.

Αντιφατικά μηνύματα από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη

Το τοπίο περιπλέκεται περαιτέρω από τις αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν δεσμεύτηκε να κρατήσει ανοικτά τα Στενά και να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ κάνει λόγο ακόμη και για συνεργασία στην αποναρκοθέτηση.

Αντίθετα, η Τεχεράνη θέτει αυστηρούς όρους. Η διέλευση επιτρέπεται μόνο υπό τον συντονισμό των Φρουρών της Επανάστασης και μέσω εγκεκριμένων διαδρομών εντός ιρανικών χωρικών υδάτων. Παράλληλα, διαμηνύει ότι ενδεχόμενη διατήρηση ναυτικού αποκλεισμού θα οδηγήσει εκ νέου σε κλείσιμο των Στενών.

Στρατηγικός μοχλός με παγκόσμια σημασία

Το Ιράν φαίνεται αποφασισμένο να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο. Η στρατηγική αυτή ενισχύεται από συνεχή μηνύματα στρατιωτικών αξιωματούχων, που υπογραμμίζουν ότι καμία διέλευση δεν είναι εφικτή χωρίς ιρανική έγκριση.

Τα Στενά αποτελούν κρίσιμο γεωπολιτικό εργαλείο πίεσης προς τη Δύση, κάτι που καθιστά απίθανη οποιαδήποτε εύκολη ή άνευ όρων παραχώρηση ελέγχου.

Προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών και εταιρειών

Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής. Η BIMCO, η μεγαλύτερη διεθνής ναυτιλιακή ένωση στον κόσμο, όπως μεταδίδει το Bloomberg, χαρακτήρισε «ανακριβείς» τις δηλώσεις περί πλήρους ανοίγματος, προτρέποντας τις εταιρείες να εξετάσουν την αποφυγή της περιοχής.

Αντίστοιχα, η UK Maritime Trade Operations, που λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Βασιλικού Ναυτικού και της ναυτιλιακής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνει ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει ασταθές, με συνεχιζόμενες στρατιωτικές απειλές για την εμπορική ναυτιλία.

Μεγάλες εταιρείες, όπως η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τη διέλευση μέχρι νεωτέρας, ενώ διεθνείς οργανισμοί ζητούν επιβεβαίωση ότι διασφαλίζεται η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Συνολικά, παρά τα θετικά σήματα σε επίπεδο δηλώσεων, η πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει θολή. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αντικρουόμενες θέσεις και οι ανησυχίες για την ασφάλεια διατηρούν την κίνηση περιορισμένη και την αγορά σε στάση αναμονής.