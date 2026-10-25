Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου - iefimerida.gr

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκάλεσε προκλητική την είδηση για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή, τόνισε επίσης ότι η κίνηση αυτή κλιμακώνει την ένταση στην ευρύτερη περιοχή, διαβεβαιώνοντας πως η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα παραμένει σταθερή.

Η νέα δήλωση που δόθηκε ως απάντηση στην εφημερίδα Καθημερινή ακολουθεί την τοποθέτηση της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, στην οποία το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ενθαρρύνει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών, υπογραμμίζοντας τα οικονομικά οφέλη μιας διευθέτησης.

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Με τη νεότερη παρέμβασή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει πλέον την ξεκάθαρη αντίθεσή του στην ανακοίνωση της επικύρωσης, ενώ ταυτόχρονα επαναλαμβάνει την προτροπή για απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στις δύο τοποθετήσεις, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) είχε αποστείλει επιστολή στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Μέσω αυτής, ζητούσε από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών να εκφράσει μια σαφή και δημόσια στάση εναντίον του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης.

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Αναλυτικά, η νέα δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει:

«Η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου συνεννόησης για τη θαλάσσια οριοθέτηση έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή, δεν συμβάλλει εποικοδομητικά και είναι προκλητική. Η θέση μας επί του ζητήματος αυτού δεν έχει αλλάξει.

Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις θαλάσσιες διαφορές μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης και να αποφεύγουν κάθε προκλητική συμπεριφορά.

Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν σε διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφωνιών.

Η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και έρευνες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή».