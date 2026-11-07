Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσφέρει 20 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ προσφέρουν έως και 20 εκατομμύρια δολάρια σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι αναζητά πληροφορίες σχετικά με «πυρηνικούς επιστήμονες και προσωπικό, τεχνολογίες και δυνατότητες που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και σχετικούς οργανισμούς και προσωπικό».

«Εάν έχετε πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στείλτε τις σε εμάς»

«Εάν έχετε πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα που σχετίζονται με αυτό, στείλτε τις σε εμάς», αναφέρει το πρόγραμμα Rewards for Justice του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.



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Όπως εξηγεί η NYPost, πρόκειται για μια προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνει και Ιρανούς πολίτες να μοιραστούν τις πληροφορίες που διαθέτουν, ενώ το πρόγραμμα προσφέρει επίσης ως κίνητρο τη δυνατότητα μετεγκατάστασής τους σε άλλη χώρα.



Η σχετική ανάρτηση αναφέρει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) είχε επισημάνει το 2025 ότι το Ιράν εμπλούτιζε ουράνιο σε ποσοστό καθαρότητας 60%, επίπεδο που βρίσκεται κοντά σε εκείνο που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.



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Η ανακοίνωση έρχεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενώ η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. «Θα προτιμούσα, αν είναι δυνατόν, να μην καταστρέψω ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα, αλλά ίσως αναγκαστώ να το κάνω. Θα το μάθετε πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη.



Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ προσφέρει χρηματικό ποσό για τη συλλογή πληροφοριών. Το Μάρτιο είχε προσφέρει 10 εκατ. δολάρια για πληροφορίες σχετικά με δέκα κορυφαία στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης.