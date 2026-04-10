«Έχω απηυδήσει»: Ο Στάρμερ συγκρίνει έμμεσα τον Τραμπ με τον Πούτιν -Αιχμές κατά ΗΠΑ, Ρωσίας για την ενεργειακή κρίση - iefimerida.gr

Σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ άσκησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φτάνοντας στο σημείο να συγκρίνει εμμέσως τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Έχω απηυδήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στάρμερ, σε συνέντευξή του στο πολιτικό podcast του βρετανικού δικτύου ITV, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη βρετανική οικονομία.

Στάρμερ: «Οι βρετανικές οικογένειες πληρώνουν το τίμημα»

Ο Στάρμερ απέδωσε την άνοδο του ενεργειακού κόστους στις ενέργειες τόσο της Ρωσίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας ότι οι Βρετανοί πολίτες υφίστανται τις συνέπειες.

«Έχω κουραστεί με το γεγονός ότι οικογένειες σε όλη τη χώρα βλέπουν τους λογαριασμούς τους να αυξομειώνονται, το ίδιο και οι επιχειρήσεις, εξαιτίας των ενεργειών του Πούτιν ή του Τραμπ σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Παρά την εκεχειρία στο Ιράν, υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν «ξεκάθαρα ορατές» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στην κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ - θέμα το οποίο συζήτησε από τηλεφώνου με τον Τραμπ - ο Στάρμερ τόνισε ότι παραμένει ασαφές εάν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Η θέση μας είναι ότι “ανοιχτά σημαίνει ανοιχτά” για ασφαλή διέλευση. Αυτό σημαίνει χωρίς τέλη και με δυνατότητα διέλευσης για τα πλοία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η πραγματική εικόνα θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

«Το τεστ δεν είναι τι λέγεται την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα, αλλά τι θα συμβεί σε δύο, τρεις ή τέσσερις ημέρες», σημείωσε.

Στάρμερ: «Λάθος» τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άσκησε επίσης κριτική στο Ισραήλ για τη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο παρά την εκεχειρία με το Ιράν.

«Ας είμαι απολύτως σαφής: είναι λάθος. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Πρέπει να σταματήσει», δήλωσε, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι τεχνικό - δηλαδή αν παραβιάζεται τυπικά η συμφωνία - αλλά θέμα αρχών.

Αποστάσεις από τη ρητορική Τραμπ

Ο Στάρμερ πήρε αποστάσεις και από τη σκληρή ρητορική του Τραμπ, ο οποίος πριν την εκεχειρία είχε προειδοποιήσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν.

«Δεν είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιούσα», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να καθοδηγείται από «τις αρχές και τις αξίες του».

«Δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο»

Τέλος, απαντώντας σε κατηγορίες της Τεχεράνης ότι η Βρετανία επέτρεψε τη χρήση βάσεών της από αμερικανικά βομβαρδιστικά, ο Στάρμερ ήταν κατηγορηματικός:

«Οι βάσεις μας δεν χρησιμοποιούνται και δεν θα χρησιμοποιηθούν για ευρύτερες επιθετικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εναντίον αμάχων», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι το Λονδίνο δεν πρόκειται να εμπλακεί άμεσα στη σύγκρουση: «Δεν θα παρασυρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να υπάρχει νομική βάση. Αυτό έχει σημασία όταν ζητείται από το προσωπικό μας να διακινδυνεύσει τη ζωή του».

Η τοποθέτηση Στάρμερ αποτυπώνει την αυξανόμενη ένταση στις διατλαντικές σχέσεις, αλλά και τις πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.