 FT: Ο Στάρμερ δεν θα λάβει μέρος στην Κλιματική Διάσκεψη του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Στάρμερ δεν θα λάβει μέρος στην Κλιματική Διάσκεψη του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία

Ο Κιρ Στάρμερ
Κιρ Στάρμερ /Φωτογραφία: AP Photo
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν προγραμματίζει τη συμμετοχή του στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στη Βραζιλία.

Η ειδηση για τον Κιρ Σταρμερ είναι σύμφωνα με σημερινή δημοσιογραφική αναφορά των Financial Times, που επικαλούνται άγνωστες πηγές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα το σχετικό δημοσίευμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ βραζιλία κλιματική αλλαγή ΟΗΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ