FT: Ο Στάρμερ δεν θα λάβει μέρος στην Κλιματική Διάσκεψη του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία - iefimerida.gr

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν προγραμματίζει τη συμμετοχή του στην Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στη Βραζιλία.

Η ειδηση για τον Κιρ Σταρμερ είναι σύμφωνα με σημερινή δημοσιογραφική αναφορά των Financial Times, που επικαλούνται άγνωστες πηγές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα το σχετικό δημοσίευμα.

