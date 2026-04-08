Το Ιράν σταματά τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ -«Το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία», λέει η Τεχεράνη για τις επιθέσεις στον Λίβανο - iefimerida.gr

Τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν εκ νέου, με το Ιράν να αντιδρά στα χτυπήματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, κι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως ο Λίβανος είναι εκτός της συμφωνίας.

Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Αξιωματούχος Ιράν: Θα τιμωρήσουμε το Ισραήλ

Νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε στο Al Jazeera ότι η χώρα θα «τιμωρήσει το Ισραήλ ως αντίδραση στο έγκλημα που διέπραξε στο Λίβανο και στην παραβίαση των όρων της εκεχειρίας».

«Η εκεχειρία ισχύει για την περιοχή, και το Ισραήλ είναι γνωστό για την αθέτηση των υποσχέσεών του και μόνον οι σφαίρες θα το αποτρέψουν», ανέφερε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμη στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζει αντίδραση στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Για 89 νεκρούς σήμερα Τετάρτη, μιλούν οι αρχές του Λιβάνου

Η κυβέρνηση της Βηρυτού αναφέρει πως σήμερα Τετάρτη, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, 89 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 700 έχουν τραυματιστεί από αλλεπάλληλα ισραηλινά πλήγματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Λίβανος δεν θα συμπεριληφθεί στην εκεχειρία.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Λίβανος είναι εκτός της συμφωνίας εκεχειρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο PBS ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία εκεχειρίας δύο εβδομάδων με το Ιράν.

«Ναι, δεν συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία» απάντησε, όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Όταν ρωτήθηκε γιατί όχι, ο Τραμπ απάντησε «εξαιτίας της Χεζμπολάχ, αλλά και αυτό θα τακτοποιηθεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα».



Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι μέρος της συμφωνίας - όλοι το γνωρίζουν αυτό. Πρόκειται για ξεχωριστή σύγκρουση».

