«Στα μαχαίρια» Ερντογάν και Νετανιάχου για την Συρία -Tα «θέλω» των δύο ηγετών και η κλιμάκωση που απειλεί με ανάφλεξη - iefimerida.gr

Νέα εστία έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ δημιουργεί ο βομβαρδισμός της αεροπορικής βάσης Αμπού αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας.

Η Άγκυρα διαψεύδει ότι υπήρχε τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στη βάση την ώρα της ισραηλινής επίθεσης, ενώ η Δαμασκός επιβεβαιώνει ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν επισκεφθεί την εγκατάσταση, αλλά αρνείται ότι σχεδιαζόταν ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων εκεί, στον φόντο της κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης των δύο χωρών στην περιοχή.

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Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, καθώς η ευρύτερη αντιπαράθεση Ιράν -ΗΠΑ -Ισραήλ έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τις περιφερειακές δυνάμεις να επιχειρούν να διαμορφώσουν τη θέση και τον ρόλο τους στη νέα πραγματικότητα.

Μάλιστα τόσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζυγίζουν τα πολιτικά οφέλη από την γεωπολιτική αναβάθμιση των χωρών τους στην περιοχή και για την εσωτερική πολιτική τους ατζέντα. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ θα διεξάγει βουλευτικές εκλογές τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Η Άγκυρα διαψεύδει την τουρκική στρατιωτική παρουσία

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία βρισκόταν στη βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ πριν ή κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης.

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«Δηλώνουμε ότι δεν υπήρχε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ πριν ή κατά τη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά της βάσης αυτής στη Συρία», δήλωσε ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Η Άγκυρα χαρακτήρισε τις ισραηλινές επιδρομές «απαράδεκτες» και υποστήριξε ότι πλήττουν την προσπάθεια σταθεροποίησης της Συρίας μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την πτώτη του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ.

«Οι επιθέσεις κατά του στρατιωτικού αεροδρομίου του Αμπού αλ-Ντουχούρ έχουν ως στόχο να πλήξουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ενότητα και την ακεραιότητα της Συρίας», ανέφερε ο Ακτούρκ, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» τις προσπάθειές της για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας.

Παράλληλα, η τουρκική προεδρία κατέστησε σαφές ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να απαντήσει στρατιωτικά στην ισραηλινή επίθεση, προειδοποιώντας ότι δεν θα πέσει στην «παγίδα» του Νετανιάχου.

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«Είμαστε αρκετά έμπειροι για να μην πέφτουμε στην παγίδα προσώπων όπως ο Νετανιάχου, που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», δήλωσε ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρανετίν Ντουράν.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι χρησιμοποιεί την αντιπαράθεση με την Τουρκία για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, κάνοντας λόγο για «επερχόμενες εκλογές, εσωτερικές πολιτικές εντάσεις και φόβους» και υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει την εχθρότητα απέναντι στην Τουρκία ως «πολιτική σανίδα σωτηρίας».

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι υπήρχε σχέδιο ανάπτυξης τουρκικών δυνάμεων

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει μια διαφορετική εκδοχή. Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Συρία ότι βρισκόταν στα πρόθυρα παραβίασης ενός «status quo» που είχε συμφωνηθεί με το Ισραήλ σε ζητήματα ασφαλείας, μετέδωσε το Reuters.

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Σύμφωνα με την ισραηλινή εκδοχή, η Δαμασκός επέτρεπε στην Τουρκία να προχωρήσει σε ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη βάση, εξέλιξη που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του.

«Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε στείλει σαφές μήνυμα στην Τουρκία.

«Το μήνυμά μας ήταν πολύ σαφές. Μην το κάνετε. Υποθέτω ότι δεν πολυκατάλαβαν το μήνυμα», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει και την Άγκυρα πριν από την επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία».

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«Δεν θα επιτρέψουμε σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά μας», διαμήνυσε ο Κατς.

Η επίσκεψη των Τούρκων αξιωματικών και η διαφορετική εκδοχή της Δαμασκού

Παρά τη διάψευση της Άγκυρας για τουρκική στρατιωτική παρουσία κατά την επίθεση, υπάρχουν αναφορές ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν επισκεφθεί πρόσφατα τη βάση.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία είχε βρεθεί στο αεροδρόμιο «στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επαναλειτουργία του».

Η βάση είχε υποστεί εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου και παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2012. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, σήμερα φυλάσσεται από δυνάμεις του συριακού υπουργείου Άμυνας, οι οποίες προσπαθούν να την καταστήσουν ξανά λειτουργική.

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Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας επιβεβαίωσε ότι Τούρκοι αξιωματικοί επισκέφθηκαν την εγκατάσταση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά αρνήθηκε ότι υπήρχε σχέδιο ανάπτυξης τουρκικών στρατευμάτων. Όπως υποστήριξε, η βάση ήταν σχεδόν άδεια και δεν ήταν επιχειρησιακά έτοιμη.

Η Συρία στο επίκεντρο και τα «θέλω» Νετανιάχου-Ερντογάν

Η ευρύτερη κρίση στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη σύγκρουση Ιράν - ΗΠΑ -Ισραήλ, έχει αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στην περιοχή. Κάθε πλευρά επιχειρεί να κατοχυρώσει τη θέση της και να διαμορφώσει τους όρους της επόμενης ημέρας.

Πίσω από τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση βρίσκεται ένα πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό ζήτημα. Η Συρία, στη μετά Άσαντ εποχή, έχει μετατραπεί σε πεδίο ανταγωνισμού για τις περιφερειακές δυνάμεις, με την Τουρκία και το Ισραήλ να διεκδικούν διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικές εγγυήσεις ασφαλείας.

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Σε αυτό το περιβάλλον, η Συρία αποτελεί κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης για την πορεία που θα ακολουθήσει σε πολιτικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Και οι δύο πλευρές επιδιώκουν το νέο καθεστώς στη Συρία να μην στραφεί σε ανταγωνιζόμενα συμφέροντα για την κάθε χώρα ενώ επιδιώκεται να διατηρηθεί η ασφάλεια στα ευάλωτα σύνορα της Συρίας, τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Τουρκία, ιδιαίτερα σε αυτήν την τεταμένη περίοδο. Το πώς θα πορευτεί τώρα και η Συρία είναι στρατηγικό ζήτημα για το μέλλον της Μέσης Ανατολής.

Ταυτόχρονα, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η εσωτερική πολιτική διάσταση. Τόσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιδιώκουν να εμφανίζονται ως πρωταγωνιστές στη Μέση Ανατολή και ως ηγέτες που υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα των χωρών τους.