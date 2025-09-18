Στα άκρα η πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ -Έκοψαν την εκπομπή του Κίμελ, απολύουν όσους διαφωνούν με τον Κερκ - iefimerida.gr

Η διακοπή της «late show» εκπομπής του Τζίμι Κίμελ αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της πόλωσης και των τριγμών της πολιτικής ζωής των ΗΠΑ, στον απόηχο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Η δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» αποσύρθηκε από τον αέρα του ABC που ανήκει στην Disney, την Τετάρτη το βράδυ, μετά από τα αμφιλεγόμενα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με την δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ έχει καταστήσει μεγάλο μέρος της εκπομπής του σε πολιτικό-σατυρικό σόου, ασκώντας σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ο 57χρονος σταρ της τηλεόρασης δήλωσε κατά την διάρκεια του show του, αναφερόμενος στον δολοφόνο του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ότι «η ομάδα MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το νέο παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από μέλος τους, κάνοντας τα πάντα για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό».

H δήλωση που προκάλεσε

«Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να δεις πόσο βαριά το πήρε ο Τραμπ», είπε με ειρωνικό ύφος ο Κίμελ και πρόβαλε βίντεο του Αμερικανού προέδρου να τον ρωτούν πώς νιώθει για τον θάνατο του Κερκ και εκείνος να αναφέρεται στις εργασίες που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, καταδίκασε τις δηλώσεις του Κίμελ χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένες», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει «ισχυρός λόγος» για να ληφθούν μέτρα εναντίον του ABC και της Disney, όπως κι έγινε.



Το ABC ανακοίνωσε ότι «η εκπομπή ''Jimmy Kimmel Live!'' θα προγραμματιστεί για επ' αόριστον αναβολή». Λίγο αργότερα, η Nexstar Media Group ανακοίνωσε ότι τα τοπικά κανάλια της εταιρείας, που είναι συνδεδεμένα με το ABC, θα αποσύρουν την εκπομπή για το επόμενο διάστημα, αρχίζοντας από την Τετάρτη.

Εξοργισμένος ο Κίμελ με την απόφαση

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των γεγονότων, τα μέλη του επιτελείου του Τζίμι Κίμελ εργάζονταν κανονικά το απόγευμα της Τετάρτης, κάνοντας τηλεφωνικές συσκέψεις με δημοσιογράφους των ταλέντων σχετικά με μελλοντικά επεισόδια, λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση.

Πολλοί χολιγουντιανοί δημοσιογράφοι, παραγωγοί, στελέχη των μέσων ενημέρωσης που μίλησαν με το CNN το βράδυ της Τετάρτης εξέφρασαν επίσης την έκπληξή τους για την αναστολή.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ένας δημοσιογράφος στο CNN.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συνέβη πραγματικά», δήλωσε ένας άλλος συνάδελφός του.

Οι εργαζόμενοι στο ABC έμειναν επίσης έκπληκτοι από την κίνηση αυτή. Οι δεσμοί του Κίμελ με το δίκτυο είναι βαθιές. Η εκπομπή του προβάλλεται για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ένας παραγωγός δήλωσε στην Daily Mail ότι οι συνεργάτες του δημοφιλούς παρουσιαστή «δεν τον έχουν ξαναδεί ποτέ τόσο εξοργισμένο» και ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ του ίδιου και του τηλεοπτικού δικτύου.

«Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στην Αμερική, αν η κυβέρνηση μπορεί να στηρίζεται στις εταιρείες για να σταματήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν της αρέσει», φέρεται να δήλωσε.

Πολιτική αντιπαράθεση για την διακοπή της εκπομπής

Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση του καναλιού. «Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ βροχή έπεφταν τα σχόλια στο διαδίκτυο για τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του Κίμελ.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πνίγηκαν» από έναν καταιγισμό σχολίων Ρεπουμπλικανών και υποστηρικτών του κινήματος MAGA (Make America Great Again).

Η Μέγκιν Κέλι, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και YouTuber, έγραψε: «Σκεφτείτε για ένα λεπτό πόσα οργισμένα μηνύματα και σχόλια τηλεθεατών πρέπει να έλαβαν στο ABC για να το κάνουν αυτό».

Αλλά όπως είναι αναμενόμενο υπήρξαν πολλές αντιδράσεις που στέκονταν απέναντι στην απόφαση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια με τους Δημοκρατικούς, Γκάβιν Νιούσομ έγραψε στο X: «Αγορά και έλεγχος πλατφόρμων μέσων ενημέρωσης. Αποολύσεις σχολιαστώνς. Ακυρώσεις εκπομπών. Αυτά δεν είναι συμπτώσεις. Είναι συντονισμένα. Και είναι επικίνδυνο. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα δεν πιστεύει στην ελευθερία του λόγου. Σας λογοκρίνουν σε πραγματικό χρόνο».

Ο Τσακ Σούμερ, ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, δήλωσε ότι η επ' αόριστον αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ Live! από το δίκτυο ABC θα πρέπει να οδηγηθεί στο για να προστατευτεί η δημοκρατία.

Ο σχολιαστής του MSNBC Κρις Χέις χαρακτήρισε την διακοπή ως «την πιο ξεκάθαρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου από κρατικούς φορείς που έχω δει στη ζωή μου».

Σταρ του Χόλιγουντ στο πλευρό του Κίμελ

Η αντίδραση στον χώρο της ψυχαγωγίας υπήρξε άμεση. Δεκάδες αστέρες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Κίμελ, βλέποντας πίσω από την απόφαση μια επικίνδυνη διολίσθηση προς λογοκρισία.

Ο διάσημος κωμικός ηθοποιός Μπεν Στίλερ αναδημοσίευσε την είδηση ότι το ABC έβγαλε τον Κίμελ από το πρόγραμμα και έγραψε: «Αυτό δεν είναι σωστό».

Ο τραγουδιστής Τζον Λέτζεντ μοιράστηκε μια ειρωνική ανάρτηση του πολιτικού σχολιαστή Ντέιβιντ Φραμ η οποία έγραφε: «Πώς τολμάτε να μας αποκαλείτε φασίστες μόνο και μόνο επειδή οι διορισμένοι από εμάς απειλούν με κυβερνητικά αντίποινα τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα αν οι κωμικοί τους δεν λένε αυτό που θέλουμε να λένε».

Ο ηθοποιός του Frozen,Τζο Γκάντ, δήλωσε: «Βλέπω ότι βρισκόμαστε τώρα στην παθητική συμμετοχή στον αυταρχισμό. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους». Η ηθοποιός Άλισον Μπρι, , μοιράστηκε την είδηση στο Instagram σχολιάζοντας: «Αυτό είναι εξωπραγματικό. Και πολύ τρομακτικό».

«Για όσους από εσάς προσεύχεστε, τώρα είναι η ώρα να το κάνετε», δήλωσε η Γουάντα Σάικς, η οποία επρόκειτο να είναι καλεσμένη στην εκπομπή του.

Η Tζέιμι Λι Κέρτις, η οποία πρόσφατα έκανε μια συγκινητική δήλωση για τον Τσάρλι Κερκ αν και διαφωνούσε μαζί του, τώρα αναδημοσίευσε μια φωτογραφία του Κίμελ στο Instagram Story της με μια φράση που αποδίδεται στον κωμικό: «Δεν νομίζω ότι κανένας πρέπει να ακυρωθεί. Πραγματικά δεν το πιστεύω». Το απόσπασμα προέρχεται από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Τζίμι Κίμελ στο Rolling Stone τον Απρίλιο του 2025.

Στα άκρα η πόλωση στις ΗΠΑ

Η απόφαση διακοπής της εκπομπής, έστω και προσωρινά, έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς η πολιτική ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ είναι ήδη πολωμένη, ενώ η δολοφονία του Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley έχει αναζωπυρώσει την αντιπαράθεση γύρω από τη βία και την ελευθερία της έκφρασης.

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ σηματοδοτεί κάτι μεγαλύτερο από μια διαμάχη γύρω από ένα late-night show. Για πολλούς Αμερικανούς, αποτελεί προειδοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο η ελευθερία του λόγου μπορεί να περιοριστεί όταν η πολιτική εξουσία παρεμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Για άλλους αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι η ελευθερία έκφρασης έχει και τα όριά της και τέτοιες αποφάσεις δεν σχετίζονται με πολιτικές σκοπιμότητες, ούτε λογοκρισία αλλά προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Όμως στο πολωμένο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ αυτές οι δύο προσεγγίσεις έρχονται σήμερα σε ευθεία σύγκρουση.

Οι απολύσεις λόγω των αντιδράσεων στη δολοφονία του Κερκ πυροδοτούν συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ

O Kίμελ δεν είναι ο πρώτος που βρίσκεται αντιμέτωπος με την αποπομπή - ή «εκούσια» απομάκρυνση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες συζητά τώρα για την διακοπή του συμβολαίου του με το ABC- σε αυτό το σκηνικό ακραίας πόλωσης στις ΗΠΑ μετά και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, υπάλληλοι αεροπορικών εταιρειών, γιατροί και εργαζόμενοι σε εστιατόρια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποπεμφθεί ή έχουν κληθεί σε εξηγήσεις από τους εργοδότες τους από την περασμένη εβδομάδα για σχόλια που κρίθηκαν ως απρεπή σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ .

Και οι απολύσεις εργαζομένων που επέκριναν τον Κερκ ή κατηγορήθηκαν ότι γιόρταζαν τον θάνατό του εγείρουν ανησυχία σχετικά με την καταστολή της ελευθερίας του λόγου, την κουλτούρα της ακύρωσης, αλλά και την προστασία της εργασίας

Ενώ κάποιοι θρήνησαν τον Κερκ ως μάρτυρα που υπερασπίστηκε τον πατριωτισμό και τον ανοιχτό διάλογο, άλλοι, μετά τη δολοφονία του, προέβαλλαν τις διχαστικές του απόψεις, συμπεριλαμβανομένης της αντιμεταναστευτικής και ισλαμοφοβικής ρητορικής του. Κάποιοι μάλιστα πανηγύρισαν για τον θάνατό του.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι αντέδρασαν διαπομπεύοντας αυτούς που σχολίασαν τη δολοφονία Κερκ ή αναφέρθηκαν σε εκείνον με τρόπο που εκείνοι δεν συμφωνούσαν.

Ο πρώην αναλυτής του MSNBC, Μάθιου Ντάουντ, ήταν ένας από τους πρώτους στόχους αυτής της προσπάθειας.

Λίγο μετά τον πυροβολισμό του Κερκ, ο Ντάουντ είπε ότι ο Κερκ προώθησε τη «ρητορική μίσους» εναντίον ορισμένων ομάδων. «Οι σκέψεις μίσους οδηγούν σε λόγια μίσους, τα οποία στη συνέχεια οδηγούν σε πράξεις μίσους», δήλωσε ο αναλυτής στον αέρα.

Το σχόλιο εξόργισε τους υποστηρικτές του Κερκ , με αποτέλεσμα η πρόεδρος του MSNBC, Ρεμπέκα Κούτλερ, να ζητήσει συγγνώμη χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Ντάουντ «ακατάλληλα, αναίσθητα και απαράδεκτα».

Ο Ντάουντ απολύθηκε κατηγορώντας τον δεξιό «όχλο των μέσων ενημέρωσης» ότι «παρερμήνευσε» τα λόγια του.

Αυτή την εβδομάδα, η αρθρογράφος Κάρεν Άτια απολύθηκε επίσης από τη θέση της στην Washington Post λόγω της αντίδρασής της στη δολοφονία του Κερκ. Η Άτια είχε κάνει μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φυλή και την ένοπλη βία μετά τη δολοφονία.

Μια επιστολή απόλυσης που κοινοποίησε στο διαδίκτυο την Τρίτη ανέφερε μια ανάρτηση στην οποία υπερασπίστηκε την άρνησή της να συμμετάσχει στο «παραστατικό πένθος για έναν λευκό άνδρα που ασπαζόταν τη βία» χωρίς να αναφέρει ρητά τον Κερκ ως έναν από τους λόγους της απόλυσής της.

Και άλλοι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ στοχοποιήθηκαν και έχασαν ή κινδύνεψαν να χάσουν τη δουλειά τους λόγω των απόψεών τους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Κάποιοι εξέφραζαν τον ενθουσιασμό τους για τη δολοφονία ενώ άλλοι συνέδεαν τη δολοφονία με τις απόψεις του Κερκ και την στήριξή του στο δικαίωμα οπλοκατοχής που ισχύει στις ΗΠΑ.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, όπως αναφέρει το AlJazeera μιας καθηγήτριας από την Πενσυλβάνια για την οποία ρεπουμπλικανοί στα social ζητούσαν να απολυθεί επειδή αποκάλεσε τον Κερκ «ρατσιστή», αν και η ίδια είπε επίσης ότι «δεν του άξιζε να πεθάνει».

Λογαριασμοί στα social που προφανώς πρόσκεινται στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο άριχαν να δημοσιεύουν ονόματα και τα προσωπικά στοιχεία -συμπεριλαμβανομένου του τόπου εργασίας- των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που φέρονται να γιόρτασαν τη δολοφονία, ενώ ακόμη και ρεπουμπλικανοί πολιτικοί καλούσαν για απολύσεις ατόμων που αναρτούσαν περιεχόμενο που θεωρούσαν προσβλητικό για τον Κερκ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, υποστήριξε επίσης την προσπάθεια, λέγοντας ότι οι άνθρωποι που πανηγύρισαν τη δολοφονία θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

