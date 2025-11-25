Στα 16 του έδωσε 23 δολάρια για να αγοράσει το όνομα ενός site -9 χρόνια μετά η επιχείρησή του αποφέρει 1,3 εκατ. δολάρια ετησίως - iefimerida.gr

Όταν μεγάλωνε, ο Ζέιμς Τσιου πίστευε ότι θα ακολουθούσε μια καριέρα γραφείου σε κολοσσό όπως η Google. Η ζωή, όμως, είχε άλλα σχέδια. Έκανε δική του επιχείρηση.

Σήμερα, στα 26 του, διευθύνει την υπηρεσία οικιακών επισκευών Repair.sg μαζί με τον 24χρονο αδελφό του και συνιδρυτή, Άμος Τσιου.

Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 1,7 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης (περίπου 1,3 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία που εξέτασε το CNBC Make It. Η πορεία της συνεχίζεται ανοδικά. Για το 2025 προβλέπεται κύκλος εργασιών 2,3 εκατ. δολαρίων.

Από ένα απλό κενό στην αγορά, σε μια startup με 20 εργαζόμενους

Η ιδέα γεννήθηκε το 2016, όταν οι γονείς των δύο αδελφών αναζητούσαν τεχνίτη για μια μικρή οικιακή επισκευή, αλλά στο διαδίκτυο δεν υπήρχε οργανωμένη υπηρεσία εύρεσης επαγγελματιών. «Είπα: γιατί να μη φτιάξω ένα site και να δω τι θα γίνει;» θυμάται ο Ζέιμς.

Με μόλις 30 δολάρια Σιγκαπούρης για την αγορά domain και τη βοήθεια του πατέρα τους για την καταχώριση της επιχείρησης, η Repair.sg έκανε τα πρώτα της βήματα.

Για χρόνια οι δύο αδελφοί εκτελούσαν μόνοι τους τις περισσότερες εργασίες, από αλλαγές φωτιστικών μέχρι επισκευές επίπλων, ενώ παράλληλα παρακολουθούσαν μαθήματα και λάμβαναν τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις.

Παρά τη σκληρή δουλειά, η επιχείρηση βρέθηκε πολλές φορές στο χείλος του γκρεμού, όπως παραδέχεται ο Ζέιμς. «Ήμασταν νέοι και όχι πολύ καλοί επιχειρηματίες». Απαντούσαν σε μηνύματα από τις 4 το πρωί, αναλάμβαναν κάθε δουλειά, ακόμα και αυτές που δεν άξιζαν, και συχνά έρχονταν αντιμέτωποι με παράλογες απαιτήσεις.

Η αλλαγή ήρθε το 2021, όταν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την προοπτική του πανεπιστημίου και να αφοσιωθούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της Repair.sg.

Οι Zames και Amos Chew, συνιδρυτές της Repair.sg

Η γενιά Ζ και η στροφή στα τεχνικά επαγγέλματα

Οι αδελφοί Τσιου ανήκουν σε μια αυξανόμενη ομάδα νέων της Gen Z που γυρίζουν την πλάτη σε θέσεις γραφείου και στρέφονται σε τεχνικά επαγγέλματα. Η επιλογή τους, ωστόσο, δεν ήταν κοινωνικά εύκολη.

«Οι γονείς μας μάς έλεγαν ότι αν δεν διαβάσουμε, θα καταλήξουμε σε χειρωνακτική δουλειά χωρίς μέλλον», λέει ο Ζέιμς. Και οι πελάτες στην αρχή δεν έκρυβαν την προκατάληψή τους: «Μας έλεγαν κατά πρόσωπο ότι αυτό είναι δουλειά για όσους "δεν τα κατάφεραν στη ζωή"».

Για χρόνια, τα δύο αδέλφια απέφευγαν να μιλούν για το επάγγελμά τους. «Ήμασταν ανασφαλείς, παρόλο που το απολαμβάναμε», εξηγεί. Με τον καιρό, όμως, συνειδητοποίησαν ότι η δουλειά τους έχει πραγματική αξία και προσφέρει ουσιαστική ικανοποίηση.

Σήμερα, βλέπουν το τεχνικό επάγγελμα διαφορετικά και το ίδιο κάνουν και πολλοί συνομήλικοί τους. Ο Ζέιμς λέει ότι αρκετοί φίλοι του εγκατέλειψαν θέσεις γραφείου για πιο πρακτικές εργασίες, και «πολλοί από αυτούς είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ».

«Αν δούλευα σε γραφείο, δεν θα ήμουν τόσο ευτυχισμένος»

Για τον Ζέιμς, η επιλογή μιας καριέρας με εργαλεία αντί για πληκτρολόγιο ήταν απελευθερωτική:

«Αν έπρεπε να κάθομαι σε ένα κλιματιζόμενο γραφείο πέντε μέρες την εβδομάδα, δεν θα ένιωθα την ίδια χαρά και ικανοποίηση που νιώθω σήμερα δουλεύοντας με τον αδελφό μου».