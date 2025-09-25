 Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - iefimerida.gr
Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό τελεφερίκ

Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό τελεφερίκ στη Σρι Λάνκα
Επτά βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό τελεφερίκ στη Σρι Λάνκα / Φωτογραφία Χ
Επτά βουδιστές μοναχοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκτροχιασμό τελεφερίκ, το βράδυ της Τετάρτης, στη Σρι Λάνκα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα θύματα κατευθύνονταν προς το μοναστήρι της Να Ουγιάνα όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έσπασε καλώδιο και προκλήθηκε το δυστύχημα.

«Δεκατρείς μοναχοί βρίσκονταν στην καμπίνα. Δύο απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι, αλλά τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση» και επτά ανασύρθηκαν νεκροί, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι μοναχοί από την Ινδία, τη Ρωσία και τη Ρουμανία.

Το μοναστήρι Να Ουγιάνα βρίσκεται σε δασική έκταση περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κολόμπο, της οικονομικής πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα.

