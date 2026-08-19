Αρχαιολογικός θησαυρός 1.300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σρι Λάνκα -Στο φως ήρθαν 17 σπάνια επιχρυσωμένα αγάλματα του Βούδα - iefimerida.gr

Σε μια σπουδαία αποκάλυψη προχώρησαν οι αρχές της Σρι Λάνκα καθώς ήρθαν στο φως 17 επιχρυσωμένα αγάλματα του Βούδα σε έναν μοναστηριακό χώρο ηλικίας άνω των 2.000 ετών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η εύρεση των αγαλμάτων χαρακτηρίστηκε ως η πιο σημαντική στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο εδώ και τρεις δεκαετίες.

Τα 17 χάλκινα αγάλματα είναι καλυμμένα με χρυσό και παρουσιάζουν τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του 7ου και 8ου αιώνα. Η ηλικία τους εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 1.200 και 1.300 ετών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα επιχρυσωμένα αγάλματα του Βούδα θα είναι έτοιμα να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό μέσα στον επόμενο μήνα.

Η ιερή πόλη της Ανουρανταπούρα, όπου έγινε η ανακάλυψη, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1982.

Η εξαιρετική αυτή ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ανασκαφών σε έναν προμαχώνα του συγκροτήματος Αμπαγιαγκίρι (Abhayagiri), ενός περιτειχισμένου μοναστηριακού συγκροτήματος που βρίσκεται στην Ανουρανταπούρα, την αρχαία πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα και ιερή πόλη για τον Βουδισμό, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

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Ο επικεφαλής του έργου, Thusitha Herath, τόνισε ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη ανακάλυψη που έχει γίνει ποτέ στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος προστατεύεται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Έχουμε βρει αντικείμενα και στο παρελθόν, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο μεγάλο αριθμό αγαλμάτων», δήλωσε ο Χέραθ στο AFP από τον χώρο της ανασκαφής, ο οποίος βρίσκεται 210 χιλιόμετρα βόρεια του Κολόμπο.

Είναι καλυμμένα με πραγματικό χρυσό

Τα 17 χάλκινα αγάλματα, τα οποία είναι καλυμμένα με χρυσό, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα αντικειμένων που χρονολογούνται στον 7ο και τον 8ο αιώνα, δήλωσε ο κ. Χέραθ. Εκτιμάται ότι έχουν ηλικία μεταξύ 1.200 και 1.300 ετών.

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«Έχουμε στείλει αυτά τα αντικείμενα σε αναλυτές και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε στο κοινό σε περίπου έναν μήνα», πρόσθεσε.

Η ιερή πόλη της Ανουρανταπούρα, εντάχθηκε στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO τον Δεκέμβριο του 1982.

Το Κεντρικό Πολιτιστικό Ταμείο της Σρι Λάνκα πραγματοποιεί ανασκαφές στην περιοχή από τότε που αυτή έλαβε τη διεθνή αναγνώριση, η οποία επέβαλε στην κυβέρνηση της Σρι Λάνκα συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.