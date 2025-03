SPHEREx: Η NASA εκτόξευσε διαστημικό τηλεσκόπιο, που θα δει τη γέννηση του σύμπαντος [βίντεο] - iefimerida.gr

H ΝASA εκτόξευσε χθες το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, SPHEREx, για τη χαρτογράφηση ολόκληρου του ουράνιου θόλου, ώστε να αποκαλύψει μυστικά της εξέλιξης του Σύμπαντος.

Ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX, που εκτοξεύτηκε από τη διαστημική βάση Βάντερμπεργκ της Καλιφόρνια, μεταφέρει το διαστημικό τηλεσκόπιο για να τεθεί σε τροχιά.

Όπως είπε η NASA το διαστημικό τηλεσκόπιο θα βοηθήσει τους επιστήμονες να εξηγήσουν πώς σχηματίστηκαν και εξελίχθηκαν οι γαλαξίες σε διάστημα δισεκατομμυρίων ετών και πώς επεκτάθηκε τόσο γρήγορα το Σύμπαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

«Το SPHEREx προσπαθεί πραγματικά να φτάσει στην αρχή του Σύμπαντος - τι συνέβη σε αυτές τις ελάχιστες πρώτες στιγμές μετά τη Μεγάλη Έκρηξη», δήλωσε ο επιστήμονας οργάνων Φιλ Κόρνγκουντ του Πολευτεχνείου της Καλιφόρνια (Caltech).

O πύραυλος της SpaceX μεταφέρει και τέσσερις δορυφόρους μεγέθους βαλίτσας στο πλαίσιο της αποστολής PUNCH της NASA για τη μελέτη του ήλιου.

Η εκτόξευση έρχεται μετά την αναβολή της λόγω κακοκαιρίας και προβλημάτων με τον πύραυλο μετά το άνοιγμα του αρχικού παραθύρου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ποια είναι η αποστολή του διαστημικού τηλεσκοπίου της NASA

Κόστους 488 εκατ. δολαρίων η αποστολή SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) της NASA θα ερευνήσει ολόκληρο τον ουράνιο θόλο τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της διετούς αποστολής της.

Τα όργανά του τηλεσκοπίου σχήματος μεγαφώνου θα παρατηρούν το Σύμπαν σε 102 διαφορετικά χρώματα και θα τραβούνφωτογραφίες σε κάθε κατεύθυνση γύρω από τη Γη, διαχωρίζοντας το προερχόμενο από δισεκατομμύρια πηγές - περιλαμβανομένων άστρων και γαλαξιών - φως στα διάφορα μήκη κύματος για να καθορίσει τη σύνθεση και την απόστασή τους.

«Είμαστε η πρώτη αποστολή που κοιτάμε ολόκληρο τον ουρανό με τόσα πολλά χρώματα», δήλωσε ο επιστήμονας της NASA Τζέιμι Μποκ. «Όποτε οι αστρονόμοι κοιτάζουν τον ουρανό με έναν νέο τρόπο, μπορούμε να περιμένουμε ανακαλύψεις», πρόσθεσε.

Το παρατηρητήριο της NASA θα συλλέξει δεδομένα από πάνω από 450 εκατομμύρια γαλαξίες για να δημιουργηθεί ένας τρισδιάστατος χάρτης του Σύμπαντος με 102 διαφορετικά χρώματα.

Στον δικό μας γαλαξία το SPHEREx θα αναζητήσει νερό και άλλα συστατικά ζωής στα παγωμένα νεφελώματα μεταξύ των άστρων, όπου αναδύονται νέα αστρικά συστήματα.

Η άλλη αποστολή, που εκτόξευσε η NASA, η PUNCH θα ρίξει φως στο το πώς τα φαινόμενα στην εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου μετατρέπονται στον αποκαλούμενο ηλιακό άνεμο.