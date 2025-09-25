Σπάνιος παπαγάλος εντοπίστηκε μετά από 100 χρόνια - Άφωνοι οι επιστήμονες - iefimerida.gr

Μια μοναδική ανακάλυψη στην Αυστραλία έφερε ξανά στο φως τον Pezoporus occidentalis, έναν νυχτόβιο παπαγάλο που είχε να καταγραφεί σχεδόν έναν αιώνα.

Το μικρό αυτό είδος, με το χαρακτηριστικό πράσινο και κίτρινο φτέρωμα, θεωρούνταν πρακτικά εξαφανισμένο, γεγονός που κάνει την επανεμφάνισή του ένα σπουδαίο επίτευγμα για την επιστήμη και την προστασία της βιοποικιλότητας.

