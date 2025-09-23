 Σπάνια επίσκεψη Αμερικανών βουλευτών στην Κίνα -Θέλουν συμφωνία αγοράς περισσότερων αεροσκαφών από την Boeing - iefimerida.gr
Σπάνια επίσκεψη Αμερικανών βουλευτών στην Κίνα -Θέλουν συμφωνία αγοράς περισσότερων αεροσκαφών από την Boeing

Πεκίνο
Φωτογραφία αρχείου: Bill Liang on Unsplash
Ο Αμερικανός Δημοκρατικός βουλευτής Άνταμ Σμιθ που ηγείται μιας ομάδας Αμερικανών βουλευτών που πραγματοποιούν μία σπάνια επίσκεψη στο Πεκίνο.

Αυτό δήλωσε σε μία σημερινή συνέντευξη Τύπου, ότι η αντιπροσωπεία θα επιθυμούσε να δει μία συμφωνία, στην οποία, η Κίνα θα δεσμεύονταν για την αγορά περισσότερων αεροσκαφών Boeing.

Ο Σμιθ δήλωσε επίσης, ότι η αντιπροσωπεία θα επιθυμούσε το άνοιγμα διόδων επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, ειδικότερα, στις στρατιωτικές ικανότητες, αλλά και στις αναδυόμενες τεχνολογίες.

