Σπάνια επίσκεψη Αμερικανών βουλευτών στην Κίνα -Θέλουν συμφωνία αγοράς περισσότερων αεροσκαφών από την Boeing - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός Δημοκρατικός βουλευτής Άνταμ Σμιθ που ηγείται μιας ομάδας Αμερικανών βουλευτών που πραγματοποιούν μία σπάνια επίσκεψη στο Πεκίνο.
Αυτό δήλωσε σε μία σημερινή συνέντευξη Τύπου, ότι η αντιπροσωπεία θα επιθυμούσε να δει μία συμφωνία, στην οποία, η Κίνα θα δεσμεύονταν για την αγορά περισσότερων αεροσκαφών Boeing.
Ο Σμιθ δήλωσε επίσης, ότι η αντιπροσωπεία θα επιθυμούσε το άνοιγμα διόδων επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, ειδικότερα, στις στρατιωτικές ικανότητες, αλλά και στις αναδυόμενες τεχνολογίες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
