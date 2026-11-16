Σουρεάλ εικόνες στη Νυρεμβέργη: Εκατοντάδες πρόβατα πέρασαν μέσα από την πόλη

Περίπου 600 πρόβατα διέσχισαν την Κυριακή το κέντρο της Νυρεμβέργης , στο πλαίσιο της ετήσιας μετακίνησής τους προς τα χειμερινά βοσκοτόπια.

Το κοπάδι πραγματοποίησετο καθιερωμένο ετήσιο ταξίδι του από τα θερινά σημεία βόσκησης προς τις χειμερινές στάνες (χειμαδιά) δυτικά της Νυρεμβέργης, ενώ το ασυνήθιστο θέαμα προσέλκυσε πλήθος περαστικών και κατοίκων στην κεντρική αγορά της πόλης.

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Τα πρόβατα πέρασαν μέσα από κεντρικούς δρόμους και την Κεντρική Αγορά, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται προσωρινά ώστε να περάσει με ασφάλεια το κοπάδι.

Το κοπάδι του βοσκού Thomas Gackstatter διέσχισε πάνω από 10 χιλιόμετρα, περνώντας μέσα από την κεντρική πλατεία Hauptmarkt, σε μια παράδοση που θεωρείται μοναδική στη Γερμανία.

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Την ίδια ώρα, κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στα πεζοδρόμια για να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν την «παρέλαση» των ζώων.

Η μόνη πόλη της Γερμανίας που επιτρέπει την διέλευση κοπαδιού

Σύμφωνα με τον βοσκό Τόμας Γκακστάτερ, η Νυρεμβέργη είναι η μοναδική μεγάλη πόλη στη Γερμανία όπου ένα κοπάδι διασχίζει κανονικά την κεντρική πλατεία της αγοράς.

Η διέλευση μέσα από την πόλη είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να μεταφερθούν τα ζώα από τα καλοκαιρινά λιβάδια στα χειμερινά τους καταλύματα στα δυτικά της Νυρεμβέργης, αποφεύγοντας τις μεταφορές με φορτηγά.

Ετσι, αν και ξεκίνησε καθαρά για πρακτικούς λόγους, η πορεία των περίπου 600 προβάτων έχει εξελιχθεί σε ένα δημοφιλές ετήσιο γεγονός.