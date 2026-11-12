Σουρεάλ εικόνες από κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Ιράν για γυναίκες -Κάνουν ασκήσεις με μπούρκα και ποζάρουν με όπλα

Ένα νέο κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης αποκλειστικά για γυναίκες άνοιξε, καθώς το Ιράν προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από την οργάνωση Μπασίτζ (Basij), η οποία υπάγεται στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, στο πλαίσιο της πανεθνικής κινητοποίησης με την ονομασία «Can Feda».

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Το πρόγραμμα προβλέπει ότι οι γυναίκες εθελόντριες θα εκπαιδεύονται τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα, με στόχο να μπορούν να συμμετάσχουν στην άμυνα της χώρας σε περίπτωση ανάγκης, όχι μόνο σε υποστηρικτικούς ρόλους αλλά και σε επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Τυφέκια, drones και τεχνικές μάχης

Σε πλάνα που δημοσίευσαν διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το Euronews και το Associated Press, γυναίκες με μπούρκα εμφανίζονται να εκπαιδεύονται στη χρήση τυφεκίων, να κατεβαίνουν με σχοινιά από τοίχους και να διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις από υπερυψωμένα σημεία με τη βοήθεια χαλύβδινων συρματόσχοινων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), συστήματα αεράμυνας, πρώτες βοήθειες και επιχειρήσεις διάσωσης.

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«Οι μισοί από όσους εγγράφηκαν είναι γυναίκες»

Ο αναπληρωτής διοικητής του Σώματος Μοχάμαντ Ρασουλουλάχ, που υπάγεται στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλί Ρεζά Σαλαρκίγια, ανακοίνωσε ότι περίπου οι μισοί συμμετέχοντες στην κινητοποίηση «Can Feda» είναι γυναίκες.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι εγγραφές στο πρόγραμμα ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός που, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Μία από τις εθελόντριες, η Σεπιτέχ Κερεμί, δήλωσε ότι συμμετέχει στην εκπαίδευση προκειμένου να είναι προετοιμασμένη για μια πιθανή εισβολή, προσθέτοντας ότι είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη χώρα της και να συνεχίσει την εκπαίδευσή της.

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Φωτογραφίες AP

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